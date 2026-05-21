De blik in de Premier League Darts kan op de Finals Night. Op de laatste avond in Sheffield wisten Michael van Gerwen en Gian van Veen al dat zij de play-offs niet meer zouden bereiken. Tot overmaat van ramp won Stephen Bunting de avond, waarmee hij de Nederlanders nog passeerde op de ranglijst.

Van Gerwen en Van Veen begonnen allebei sterk aan de Premier League, maar kregen daarna ook te kampen met fysieke problemen waardoor ze beiden zelfs één avond over moesten slaan. Die gemiste punten lijken hen de das omgedaan te hebben. Desondanks waren ze na veertien van de zestien reguliere speelrondes nog altijd in de race voor een plek bij de beste vier.

Van Gerwen had lang de beste papieren in handen. Hij stond vierde achter Luke Littler, Jonny Clayton en Gerwyn Price, maar raakte die plek kwijt in Leeds. In Birmingham een week later ging het weer meteen mis voor de drievoudig wereldkampioen. Hij verloor van Gerwyn Price en zag dat zijn droom over de play-offs voor het tweede jaar op rij doofde. Ook debutant Van Veen mist de Final Four.

Van Gerwen en Van Veen hadden nog het geluk dat Humphries de avond in Leeds niet won, daar stak Littler een stokje voor. Cool Hand Luke liet echter in Birmingham het doek definitief vallen voor de Nederlanders door de avond te winnen en zich met Price te verzekeren voor de finale-avond. Daarin gaan zij met Jonny Clayton en Luke Littler strijden om de titel en een torenhoog bedrag aan prijzengeld.

Stand na 16 van de 16 speelavonden

Luke Littler - 43 Jonny Clayton - 34 Luke Humphries - 27 Gerwyn Price - 26 Stephen Bunting - 18 (2 avonden gewonnen) Michael van Gerwen - 18 (1 avond gewonnen) Gian van Veen - 18 Josh Rock - 8

Puntentelling

De darters krijgen twee punten voor een plek in de halve finale, drie punten voor een finaleplaats en vijf punten voor de winst. Bij een gelijke stand in punten geeft het aantal avondzeges de doorslag. Na zestien speelavonden gaat de top 4 van de ranglijst naar de halve finales in de O2 Arena in Londen. Daar speelt de nummer 1 tegen de nummer 4 en de nummer 2 tegen de nummer 3. De winnaars spelen daarna de finale tegen elkaar.

Speelavond 16, Sheffield

Kwartfinales

Luke Littler - Josh Rock 6-5

Luke Humphries - Michael van Gerwen 6-5

Jonny Clayton - Stephen Bunting 3-6

Gerwyn Price - Gian van Veen 6-3



Halve finales

Littler - Humphries 1-6

Bunting - Price 6-3



Finale

Bunting - Humphries 6-3

Speelavond 15, Birmingham

Kwartfinales

Josh Rock - Gian van Veen 3-6

Gerwyn Price - Michael van Gerwen 6-4

Luke Humphries - Stephen Bunting 6-0

Jonny Clayton - Luke Littler 0-6



Halve finales

Van Veen - Price 4-6

Humphries - Littler 6-3



Finale

Price - Humphries 4-6

Speelavond 14, Leeds

Kwartfinales

Gerwyn Price - Jonny Clayton 2-6

Luke Littler - Michael van Gerwen 6-5

Josh Rock - Luke Humphries 5-6

Gian van Veen - Stephen Bunting 5-6



Halve finales

Jonny Clayton - Luke Littler 5-6

Luke Humphries - Stephen Bunting 6-5



Finale

Luke Littler - Luke Humphries 6-5

Speelronde 13, Aberdeen

Kwartfinales

Josh Rock - Luke Littler 3-6

Stephen Bunting - Gerwyn Price 5-6

Jonny Clayton - Gian van Veen 2-6

Luke Humphries - Michael van Gerwen 6-3



Halve finales

Luke Littler - Gerwyn Price 6-1

Gian van Veen - Luke Humphries 3-6



Finale

Luke Littler - Luke Humphries 6-5

Speelronde 12, Liverpool

Kwartfinales

Gian van Veen - Gerwyn Price 6-4

Stephen Bunting - Jonny Clayton 5-6

Josh Rock - Michael van Gerwen 3-6

Luke Humphries - Luke Littler 2-6



Halve finales

Gian van Veen - Jonny Clayton 5-6

Michael van Gerwen - Luke Littler 5-6



Finale

Jonny Clayton - Luke Littler 1-6

Speelronde 11, Rotterdam

Kwartfinales

Luke Littler - Gerwyn Price 6-3

Gian van Veen - Luke Humphries 2-6

Michael van Gerwen - Jonny Clayton 2-6

Josh Rock - Stephen Bunting 6-1



Halve finales

Luke Littler - Luke Humphries 6-5

Jonny Clayton - Josh Rock 6-5



Finale

Luke Littler - Jonny Clayton 4-6

Speelronde 10, Brighton

Kwartfinales

Luke Humphries - Jonny Clayton 5-6

Gerwyn Price - Josh Rock 3-6

Luke Littler - Stephen Bunting 4-6

Michael van Gerwen - Gian van Veen 6-4



Halve finales

Jonny Clayton - Josh Rock 6-4

Stephen Bunting - Michael van Gerwen 5-6



Finale

Jonny Clayton - Michael van Gerwen 6-5

Speelronde 9, Manchester

Kwartfinales

Michael van Gerwen - Stephen Bunting 3-6

Gerwyn Price - Luke Humphries 6-2

Gian van Veen - Luke Littler 6-5

Jonny Clayton - Josh Rock 4-6



Halve finales

Stephen Bunting - Gerwyn Price 2-6

Gian van Veen - Josh Rock 6-3



Finale

Gerwyn Price - Gian van Veen 6-2

Speelronde 8, Berlijn

Kwartfinales

Jonny Clayton - Josh Rock 3-6

Luke Humphries - Michael van Gerwen 3-6

Luke Littler - Stephen Bunting 6-3

Gerwyn Price - Gian van Veen 6-1



Halve finales

Josh Rock - Michael van Gerwen 3-6

Luke Littler - Gerwyn Price 6-4



Finale

Michael van Gerwen - Luke Littler 4-6

Speelronde 7, Dublin

Kwartfinales

Michael van Gerwen - Gian van Veen walkover

Stephen Bunting - Luke Littler 3-6

Josh Rock - Gerwyn Price 0-6

Jonny Clayton - Luke Humphries 3-6



Halve finales

Michael van Gerwen - Luke Littler 5-6

Gerwyn Price - Luke Humphries 6-1



Finale

Luke Littler - Gerwyn Price 6-5

Speelronde 6, Nottingham

Kwartfinales

Josh Rock - Stephen Bunting 1-6

Jonny Clayton - Michael van Gerwen 6-3

Luke Humphries - Gian van Veen 6-4

Gerwyn Price - Luke Littler 5-6



Halve finales

Stephen Bunting - Jonny Clayton 3-6

Luke Humphries - Luke Littler 6-5



Finale

Jonny Clayton - Luke Humphries 6-1

Speelronde 5, Cardiff

Kwartfinales

Michael van Gerwen - Luke Humphries 1-6

Gian van Veen - Jonny Clayton 4-6

Gerwyn Price - Stephen Bunting 6-5

Luke Littler - Josh Rock 6-4



Halve finales

Luke Humphries - Jonny Clayton 4-6

Gerwyn Price - Luke Littler 3-6



Finale

Jonny Clayton - Luke Littler 4-6

Speelronde 4, Belfast

Kwartfinales

Luke Littler - Jonny Clayton 3-6

Stephen Bunting - Luke Humphries 6-4

Michael van Gerwen - Gerwyn Price 5-6

Gian van Veen - Josh Rock 6-2



Halve finales

Jonny Clayton - Stephen Bunting 0-6

Gerwyn Price - Gian van Veen 5-6



Finale

Stephen Bunting - Gian van Veen 6-2

Speelronde 3, Glasgow

Kwartfinales

Stephen Bunting - Gian van Veen 3-6

Luke Humphries - Josh Rock 6-2

Luke Littler - Michael van Gerwen walkover

Jonny Clayton - Gerwyn Price 6-3



Halve finales

Gian van Veen - Luke Humphries 6-5

Luke Littler - Jonny Clayton 1-6



Finale

Gian van Veen - Jonny Clayton 2-6

Speelronde 2, Antwerpen

Kwartfinales

Luke Littler - Luke Humphries 6-5

Michael van Gerwen - Josh Rock 6-2

Jonny Clayton - Stephen Bunting 6-4

Gerwyn Price - Gian van Veen 6-5



Halve finales

Luke Littler - Michael van Gerwen 4-6

Jonny Clayton - Gerwyn Price 5-6



Finale

Michael van Gerwen - Gerwyn Price 5-6

Speelronde 1, Newcastle

Kwartfinales

Jonny Clayton - Josh Rock 6-2

Luke Littler - Gian van Veen 4-6

Luke Humphries - Gerwyn Price 6-5

Stephen Bunting - Michael van Gerwen 2-6



Halve finales

Jonny Clayton - Gian van Veen 4-6

Luke Humphries - Michael van Gerwen 2-6



Finale

Gian van Veen - Michael van Gerwen 4-6

