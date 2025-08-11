Luke Littler heeft een nieuwe vriendin, maar die moest nogal wennen aan de bekendheid van de topdarter. De Engelsman vertelt in een openhartig gesprek dat Faith Millar nogal zat met de haatreacties, maar Littler stelde haar gerust.

Littler vertelt in gesprek met Dartsstream over zijn relatie met Millar. Ook laat hij dus weten hoe ze omgaat met haatreacties over het stel. "Vorig jaar keek ik natuurlijk ook naar de comments en zij had best te lijden onder de negativiteit die er heerste. Maar ik zei tegen haar: 'Ze zijn gewoon jaloers. Ze willen ons kapot krijgen. Je moet er gewoon niet naar kijken en je focussen wat je op dit moment hebt'."

'We zijn heel gelukkig'

Ook vertelt Littler dat hij op het moment erg gelukkig is met zijn liefde. "Ze is echt een geweldige vrouw voor me. Het is ook gewoon iets wat ik nodig had naast mijn vader en moeder." Millar was ook met Littler mee naar de Australian Darts Masters om de wereldkampioen daar te steunen. Mede door de steun van zijn vriendin wist de Engelsman het Australische toernooi op zijn naam te schrijven.

Belangrijke test

Hopelijk krijgt Littler ook steun van Millar in een belangrijke test die hij binnenkort nog een keer zal moeten halen. De Engelsman is al vijf keer gezakt voor zijn theorie-examen en kan dus nog altijd niet zelf autorijden. Littler is inmiddels achttien jaar en mag dus autorijden, maar hij zal zijn theorie en zijn praktijkexamen nog moeten halen. Het is niet bekend of zijn negentienjarige vriendin uit Wigan haar rijbewijs al wel op zak heeft.

Littler zal zijn volgende toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland spelen, waar hij zal proberen het kunstje uit het Australische Wollongong te herhalen.