Dartssensatie Luke Littler is miljonair, maar sommige dingen kun je niet met geld betalen. De regerend wereldkampioen is voor de vijfde (!) keer gezakt voor een belangrijk examen. Hij kan het niet geloven.

De 18-jarige Littler won afgelopen weekend de World Matchplay en nam ruim 230 duizend euro mee naar huis. Centen genoeg om bijvoorbeeld een mooie auto te kopen (of twee, drie, etc.). Maar... dan moet hij wel eerst zijn rijbewijs halen.

Autotheorie

En juist daar gaat het mis. Littler is voor de vijfde keer op rij gezakt voor zijn autotheorie-examen. Slecht nieuws natuurlijk, maar de topdarter schaamt zich er niet voor. Hij deelt - net zoals toen hij voor de vierde keer zakte - een foto in zijn Instagram Stories. Zo laat hij zijn 1,9 miljoen volgers weten opnieuw de studieboeken in te moeten.

'De vijfde keer alweer, en het einde is nog niet in zicht', schrijft hij met ironie op Instagram. Op de foto is de brief te zien die hij mee heeft gekregen. 'Het spijt mij om te vertellen dat je gezakt bent voor je autotheorie-examen', staat bovenaan de brief. Verder is te lezen dat hij net twee fouten teveel heeft gemaakt in het meerkeuze gedeelte.

Legale biertje

Littler zal daardoor voor de zesde keer examen moeten doen. En dan moet hij het praktijkgedeelte ook nog halen. De darter schreef op 17-jarige leeftijd het WK op zijn naam en is al enige tijd gestopt met school. Nadat hij in januari van dit jaar zijn eerste legale biertje mocht drinken, hoopt hij dit jaar ook voor het eerst in de auto te stappen als bestuurder. Gelukkig heeft hij voor het biertje geen examen te hoeven doen.

Na de World Matchplay besloot de Engelsman de Pro Tour-toernooien in het Duitse Hildesheim over te slaan. De meeste toppers waren niet aanwezig waardoor Sebastian Bialecki en Jermaine Wattimena hun eerste titels bij de PDC wonnen. Littler reist begin augustus af naar Oceanië om de Australian Darts Masters en de New Zealand Darts Masters te spelen.

Beluister de podcast

De Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door is terug in z'n 'oude en vertrouwde' vorm! Ex-profdarter Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes hebben de World Matchplay afgesloten en blikken nog één keer terug op het grote rankingtoernooi. Maar daarnaast is er ook ruimte voor 'nieuw' darts en worden alle ins en outs voor de zomer besproken. Beluister de nieuwe aflevering hieronder of bekijk en check 'm via diverse kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.