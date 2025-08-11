Mike de Decker mocht afgelopen weekend zijn debuut maken op de World Series en dat hebben de andere darters bij de Australian Darts Masters geweten ook. De Belg won met 6-0 van Luke Humphries en haalde bij zijn debuut direct de finale. In de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door blikt hij terug op die ervaring.

Normaal gesproken nodigt de PDC voor de World Series-evenementen de acht spelers van de Premier League uit, maar door wat afmeldingen kregen in Australië andere darters de kans. De Decker was één van hen en liet zien waarom hij was uitgenodigd. De Belg won achtereenvolgens van Brandon Weening, Luke Humphries en Chris Dobey en strandde pas in de finale tegen wereldkampioen Luke Littler.

Hoewel het hem makkelijk af leek te gaan, maar dat was zeker niet het geval, zo laat hij weten in de podcast met presentator Damian Vlottes en oud-profdarter Vincent van der Voort. "De eerste wedstrijd was ik zenuwachtig. Mensen zeggen dat ik het niet verdiende daar te staan en dan ben je daarmee bezig. De eerste ben ik doorgekomen en daarna was het redelijk goed tot de finale, die was minder. Maar als je bij je debuut de finale haalt, mag je niet klagen."

De ene Luke is de andere niet

De Decker maakt met name indruk door zijn 6-0 zege op Humphries, maar zelf merkt hij op dat de nummer 1 van de wereld iets onder de lede had: "Hij voelde zich niet 100 procent. Er waren twee oefenruimtes en de tweede avond zat hij alleen in de andere ruimte. Dus ik denk dat hij anderen niet wilden besmetten. Hij gaf ook een boks in plaats van een hand. Het was ook te zien op het podium, er zat weinig leven in."

Waar Humphries wel geklopt werd, bleek Littler in de finale een maatje te groot. Dat terwijl de wereldkampioen geen gemotiveerde indruk maakte: "Ik geloof niet dat hij er veel zin in had, maar zelfs als hij nonchalant gooit, gooit hij ze nog raak. Die kleine is een fenomeen. Wat hij het laatste anderhalf jaar heeft gedaan, is uitzonderlijk."

Luxe in Nieuw-Zeeland

De Decker keek zijn ogen uit bij zijn eerste World Series-toernooi. "Het is helemaal anders. Je hebt een dag die je voor de helft moet vrijhouden voor media en dan doen ze ook meet & greets met mensen. Het is meer een demotoernooi. Je merkt wel dat de sfeer veel gemoedelijker is. Veel meer lachen en grapjes maken met elkaar."

De Belg doet later deze week ook mee aan het World Series-evenement in Nieuw-Zeeland en daar wordt hij goed in de watten gelegd. "De kamer is een kingsuite of weet ik veel hoe je dat noemt. We hebben twee ruimtes en ik moet nog net niet mijn gps aanzetten. Het is redelijk groot. Je merkt wel dat er meer luxe is dan bij een major in het spelershotel."

Beluister Darts Draait Door

In de nieuwe aflevering van Darts Draait Door spreken presentator Damian Vlottes en oud-darter Vincent van der Voort niet alleen met Mike de Decker over zijn ervaringen aan de andere kant van de wereld, maar hebben ze het over allerlei andere ontwikkelingen in de de dartwereld. De volledige aflevering is vanaf dinsdagmiddag te beluisteren via YouTube en je favoriete podcastapp.