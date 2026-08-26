Wat begon als een probeersel van Luke Littler om toch nog de Players Championship Finals te halen, lijkt nu al een succes te worden. De Engelse topdarter sloeg de eerste 26 vloertoernooien bij de PDC over. Daardoor stond hij helemaal onderaan de ranglijst die toegang geeft aan de beste 64 darters op de Players Championships tot de Finals in november. Deze week verscheen de nummer 1 van de wereld voor het eerst aan de oche, en met succes.

Dinsdag reikte Littler tot de kwartfinales, waarin hij werd gestopt door Jermaine Wattimena. De Nederlander won twee wedstrijden later zijn derde titel ooit bij de PDC. Niet waar Littler op gehoopt had, want hij moest veel goedmaken op de zogeheten Pro Tour-ranking om mee te mogen doen aan de laatste major vóór de start van het WK darts. Woensdag kwam daar tijdens Players Championship 28 een halve finale bij.

Halve finale eindstation

Tweevoudig wereldkampioen Littler, die dit jaar al alle majors won die er te winnen vielen, leek lang op weg naar de finale. Hij trof namelijk Brendan Dolan in de halve finale, maar bleek toch niet opgewassen tegen de Ier: 7-4. 'The Nuke' kwam met ruim 96 gemiddeld niet aan zijn topniveau, waardoor hij Dolan naar de finale zag gaan.

Toch gaat Littler niet met lege handen naar huis. Hij speelde deze twee vloertoernooien 10.500 Britse ponden aan prijzengeld bij elkaar en maakt daarmee alvast een sprongetje richting de top-64 van de wereld. Met nog zes Players Championships te gaan is zijn achterstand bijna 17.000 Britse ponden op een plekje voor de Finals, aar hij titelverdediger is. Een PC winnen levert 15.000 pond op. Hij is er dus nog niet, maar hij is onderweg. In de laatste zes toernooien zal hij nog moeten presteren om er in november bij te mogen zijn. Voor alle andere toernooien is hij al wel geplaatst.

Nederlanders stellen teleur

Waar er dinsdag in de halve finale liefst drie Nederlanders zaten, stelden onze landgenoten woensdag teleur. Danny Noppert en Martijn Dragt kwamen het verst. De darters werden uitgeschakeld in de achtste finales. Dolan stootte na de uitschakeling van Littler door naar de finale, waarin hij van Luke Humphries verloor. De Engelsman versloeg de herboren Mike De Decker, die voor het eerst dit jaar een halve finale op de vloer haalde.

Littler is hard op weg om in 2026 alle toernooien te winnen die er te winnen vallen, qua majors dan. Op het EK, dat na de Euro Tours wordt gehouden, hoopt hij ook meteen een einde te maken aan de reeks aldaar. Het in Duitsland georganiseerde toernooi won hij nog nooit in zijn verder bomvolle prijzenkast.