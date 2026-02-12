Michael van Gerwen is door naar finale van de Premier League Darts in Antwerpen. Hij had in de kwartfinale weinig moeite om Josh Rock te verslaan en won de halve finale op sensationele wijze van Luke Littler met 6-4. Gian van Veen strandde nipt in de kwartfinales tegen Gerwyn Price. Het werd 6-5.

De halve finale tussen Van Gerwen en Littler ging zeer gelijk op. Van Gerwen kwam op voorsprong, waarna Littler op gelijke hoogte kwam en vervolgens de leiding nam. Een nek-aan-nek-race volgde. Uiteindelijk won Mighty Mike met 6-4.

Van Gerwen had in de kwartfinales een stuk minder moeite met Josh Rock als tegenstander, al kwam de Ier na de eerste leg wel op voorsprong door een aantal fouten van de Nederlander. Maar in de tweede leg, die van Rock, kwam Van Gerwen op gelijke hoogte dankzij een 14-darter.

Daarna kon Van Gerwen eenvoudig uitlopen. Rock maakte fout na fout, waar de Nederlander dankbaar van profiteerde. Zo stond Van Gerwen met liefst 5-1 voor toen Rock tegengas kon geven, al had hij dat te danken aan een gemiste dubbel van de Nederlander. Uiteindelijk werd het 6-2 voor Van Gerwen.

'Uiteindelijk boeit dat niet zo veel'

Volgens Van Gerwen zakte Rock 'al vrij snel door het ijs'. "Het halen van je eigen niveau is dan des te moeilijker", blikte de Nederlander terug. "Dan probeer je van alles en dan ga je zelf ook veel minder spelen. Daar baal ik dan van, maar uiteindelijk boeit het niet zo veel."

'Had me er veel bij voorgesteld...'

Gian van Veen stond voor een grotere uitdaging dan Van Gerwen in de kwartfinales. Hij speelde niet alleen tegen Price, maar ook tegen het publiek. Zo merkte hij na afloop op. Van Veen kwam op 4-2 voor, maar gaf deze uit handen. Het werd 6-5 in het voordeel van de darter uit Wales.

"Ik had me er heel veel bij voorgesteld, Antwerpen. Het was natuurlijk ook echt een mooie zaal, maar ik denk dat iedereen thuis ook wel heeft gehoord dat het publiek op zijn hand was. Dat is prima. Dat mag ook. Maar dat verwacht je dan niet. Nu, twee minuten na de wedstrijd, dan baal je daar misschien een beetje van, maar goed, het maakt niet uit", reageerde Van Veen na afloop in gesprek met Viaplay.