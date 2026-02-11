Gian van Veen is bezig aan zijn eerste campagne in de Premier League Darts. Bij zijn debuut bereikte hij meteen de finale, waarin hij verloor van angstgegner Michael van Gerwen. Donderdag kan Van Veen op revanche in Antwerpen tegen Gerwyn Price. "Ik hoop dat hij zijn triples al heeft gegooid."

Het is voor het eerst dat de grootste darters ter wereld naar Antwerpen togen. "Ik heb er heel veel zin, lekker dicht bij huis. Het is mooi om er de eerste keer bij te zijn", zegt Van Veen in gesprek met Sportnieuws.nl. Door ervaringen uit het verleden op de Euro Tour verwacht hij er veel van. "Het publiek was super en als het donderdag volle bak is, dan kijk ik daar wel naar uit."

Angstgegner Van Gerwen

Vorige week deed Van Veen in Newcastle voor het eerst mee. Hij versloeg onder anderen wereldkampioen Luke Littler, maar in de eindstrijd was Van Gerwen hem de baas. "Hij verslaat me wel te vaak, zeker in finales. Vier keer van hem verloren, dus het wordt tijd dat ik er eentje terugpak", vindt The Giant. "In Newcastle was ik zwaar ondermaats, kan een keer gebeuren. Maar ik haalde op de eerste avond wel de finale, dus ik haal wel het positieve eruit."

Dat Van Veen en Van Gerwen allebei in het prestigieuze toernooi zitten, betekent dat de twee elkaar vaak tegenkomen. "Ik kan goed overweg met Michael. Met hem is het nooit saai, dus ik ben hem nog niet moe", verzekert Van Veen. Hoe bijzonder is het om tegen Van Gerwen te gooien? "Er staat wel iemand voor je, zeker als Nederlander is het iets speciaals. Dat was het zeker aan het begin, nu valt het wel mee. Ik moet er iets op vinden dat ik in de finale nog de volle energie heb. Het is niet zo dat hij altijd geweldig was, dus er valt zeker wat te halen."

Ontketende Gerwyn Price

Van Veen blijft dicht bij zichzelf. "Ik ben niet iemand die van de daken af gaat schreeuwen dat ik ze allemaal kom verslaan. Op mijn dag kan ik het, dat heb ik vaak genoeg laten zien", aldus Van Veen.

Donderdag neemt Van Veen het op tegen Gerwyn Price, die deze week op de vloer nog een gemiddelde van 117.12 gooide tegen Van Gerwen. "Hij was best goed van de week, een stuk beter dan ik. We weten allemaal waartoe hij in staat is, dat liet hij ook zien. Maar ik hoop dat hij al zijn triples gegooid heeft en dat het donderdag een stukje minder wordt", lacht Van Veen.