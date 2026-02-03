De dartsprestaties van Raymond van Barneveld stellen al een tijd teleur. Daarom heeft hij de handen ineen geslagen met oud-voetballer Rafael van der Vaart. Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As zetten hun vraagtekens bij die samenwerking. "Hoe gaat 'ie hem dan helpen?", vragen ze zich af.

'Rafael van der Vaart krijgt Raymond van Barneveld op het juiste spoor', is de stelling in de podcast van Sportnieuws.nl. "Nee, oneens", zegt Hoog. "Uiteindelijk moet Van Barneveld het echt zelf doen. Hij heeft al zo veel hulptroepen ingeschakeld in het verleden."

Van der Vaart had Van Barneveld hulp aangeboden na een noodkreet van Barney na het WK darts. "Ze hebben nog niet eens een gesprek gehad samen. Dus waar die hulp in zit, weten we nog niet", vervolgt Hoog. Maar de darter vond het wel een goed idee. "Ja, hij is fan. Maar ze hebben nog niet gezeten met elkaar."

Leren van andere sporten

"Van Barneveld is al helemaal in de gloria dat hij dat wil doen", vervolgt ze. "Nou dat is allemaal heel lief en leuk. Ik ben het er wel heel erg mee eens dat sporters uit verschillende disciplines elkaar helpen. Want je kan super veel leren van andere sporters, dat hebben wij in het verleden ook gehad", vertelt de voormalig hockeykampioene. "Coaches die dan met andere coaches zaten om gewoon eens te sparren."

Zo sprak hockeycoach Mark Lammers weleens met waterpolocoaches. "Ja de coaches, maar dat hebben wij nooit gedaan", reageert Van As. "Nee de coaches. Die leerden van elkaar en konden elkaar beter maken. Dat juich ik alleen maar toe", vervolgt Hoog. "En ik juich het ook alleen maar toe dat hij hem gaat helpen. Maar of 'ie hem nou op het juiste spoor gaat krijgen, daar is wel veel voor nodig, denk ik."

Mentaal

"Dus ja, ik weet niet wat hij allemaal gaat doen. Van Barneveld staat ook niet open voor mentale coaching, dus daar zit het 'm niet in. Ja, hoe gaat 'ie hem dan helpen?", vraagt Hoog zich hardop af. "Ja daar zit het 'm natuurlijk helemaal wel in", denkt haar oud-teamgenoot. Kan dat Hoog alleen maar bevestigen: "Tuurlijk, maar in zíjn ogen niet. Hij heeft dat al geprobeerd in het verleden en dat werkt niet, zegt hij. Ja, hoe wil je dan op het juiste spoor weer komen?"

"Hij zegt ook: 'Ik heb gewoon een schop onder m'n reet nodig. Iemand die me naar de sportschool trapt'", vervolgt Van As. "Dat gaat Van der Vaart natuurlijk niet doen", lacht Hoog. Van As: "Nee, die zei: 'Ik ga niet met hem mee naar de sportschool, maar ik kan natuurlijk wel mijn netwerk aanspreken dat iemand hem daarin gaat helpen.'"

Toch denkt Hoog dat Van Barneveld meer baat zou hebben bij mentale hulp. "Ja, dat zou natuurlijk kunnen, maar dan nog is dit hele darts, ik denk wel 80, 90 procent mentaal. Het zit natuurlijk heel erg in het koppie", legt ze uit. "Dat is natuurlijk wel het belangrijkste. En dan kan hij wel naar de sportschool gaan, dat moedig ik ook alleen maar aan, maar om echt weer topdarter te worden moet het tussen de oren goed zitten."

'Ik denk helemaal niet na'

Van As haalt nog een opvallend citaat van de oud-Ajacied aan. "Ik vond het wel grappig, want Van der Vaart zei ook: 'Hij moet niet te veel nadenken, hij zit te veel in zijn hoofd. En ik ben het tegenovergestelde, ik denk helemaal niet na, vraag maar aan Estavana (Polman, vriendin Van der Vaart, red.).'" Hoog kan daar ook om lachen. "Ik kan me helemaal voorstellen hoe dat gaat daar thuis."

Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As nemen elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek door.