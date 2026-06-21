Topdarter Michael van Gerwen heeft zich niet weten te plaatsen voor de kwartfinale van de Slovak Darts Open, de negende Euro Tour. In de achtste finale in Bratislava ging de drievoudig wereldkampioen onderuit tegen een ontketende Andrew Gilding.

Van Gerwen keek in de achtste finale al snel tegen een 0-4 achterstand aan. Gilding was ontketend en gooide een tijdje ruim 119 punten gemiddeld. Na een 1-5 stand zette Van Gerwen zijn comeback in. Hij brak zijn Engelse tegenstander twee keer en kwam terug tot 4-5.

Op die stand verzuimde Van Gerwen echter een beslissende elfde leg af te dwingen. De Vlijmenaar kreeg zes pijlen om er 5-5 van te maken. Hij miste ze allemaal, waarna Gilding zijn eerste matchdart verzilverde. De nummer 26 van de wereld sloot de wedstrijd af met een gemiddelde van ruim 103 punten. De vroege uitschakeling is teleurstellend voor Van Gerwen, die vorige week nog samen met Gian van Veen de finale behaalde op het WK darts en daar furore maakte.

Comeback in Nederlands onderonsje

De Hollandse dartfans werden voor de partij wel al getrakteerd op een Nederlands onderonsje. Danny Noppert en Jermaine Wattimena namen het tegen elkaar op. Lang leek de zegen in de tas bij The Freeze, die 5-3 voorstond en twee matchdarts kreeg. Wattimena vond op tijd zijn draai en won dankzij een mooie comeback met 6-5. Hierdoor staat hij voor het eerst dit jaar in de kwartfinale van een Euro Tour. Hij treft hierin Tom Sykes die eerder op de middag met 6-4 won van Cameron Menzies.

Kevin Doets mocht de dartmiddag in Bratislava openen tegen Rob Cross. De Nederlander had het betere van het spel, maar verzaakte in de beslissende leg, die hij zelf mocht beginnen, het af te maken. Hierdoor verloor hij met 6-5 van de oud-wereldkampioen. In de laatste partij van de middagsessie kwam Wessel Nijman nog in actie. De dartsensatie van dit jaar won afgelopen week nog zijn zevende Players Championship-toernooi. Nijman nam het op de Slovak Darts Masters in de achtste finale op tegen Stephen Bunting. De Nederlander wist Bunting gemakkelijk opzij te zetten met 6-1, waardoor hij vanavond terug in actie komt tegen Mike De Decker.

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