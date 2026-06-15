Michael van Gerwen en Gian van Veen grepen naast de titel op de World Cup of Darts, maar gaan niet met lege handen naar huis. De Nederlandse topdarters deden uitstekende zaken door de finale te halen en daarmee het op één na hoogste bedrag aan prijzengeld van het toernooi te pakken. Daarnaast pakken ze een belangrijk extraatje, dat vooral voor Van Gerwen belangrijk is.

De hoofdprijs van 100.000 Britse ponden ging naar Engeland, met Luke Littler en Luke Humphries. De nummers 1 en 2 van de wereld overtuigden in hun finale tegen Nederland met ruim 100 gemiddeld en de 10-5 zege. Nederland moest het dus doen met een tweede plek, maar die legt Van Gerwen en Van Veen ook geen windeieren. Zij mogen 48.000 Britse ponden verdelen, dat is omgerekend ruim 55.000 euro en dus dik 27.000 euro per persoon.

Grand Slam of Darts

Maar dat is nog niet alles. Door het bereiken van de finale van het koppeltoernooi op televisie hebben de Nederlandse darters ook een plek op de Grand Slam of Darts in de wacht gesleept. De kwalificatie voor dat toernooi is namelijk simpel, maar extra moeilijk geworden door de dominantie van Littler en Humphries de laatste jaren. Het winnen van een televisietoernooi of het halen van de finale is genoeg voor kwalificatie.

Aangezien Van Gerwen tot dusver alleen op niet-televisietoernooien had gepresteerd, onder meer met de World Series-overwinningen in Bahrein en Denemarken, was de nummer vier van de wereld nog niet zeker van de Grand Slam. Aangezien de World Cup gezien het format en deelnemersveld de makkelijkste route was naar het majortoernooi in november, was het zaak voor Nederland om te presteren.

Belangrijk voor Van Gerwen

Dat deden Van Gerwen en Van Veen met verve. Ze mochten in de tweede ronde instromen en versloegen achtereenvolgens Zweden, Duitsland en titelverdediger Noord-Ierland. Toen ze in de finale tegen Engeland stonden, wisten ze al dat ze verzekerd waren van de Grand Slam-deelname. Van Gerwen had die het hardst nodig, want hij dreigt aan het einde van het jaar ver uit de top van de wereld te vallen. Omdat de Grand Slam wel voor de ranking telt, in tegenstelling tot de World Cup, kan hij in Wolverhampton werken aan zijn positie.

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