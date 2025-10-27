In de schaduw van winnaar Gian van Veen speelde topdarter Michael van Gerwen ook een verdienstelijk EK darts. De nummer drie van de wereld haalde de halve finales, waarin hij uiteindelijk verloor van de latere winnaar. Zijn goede vriend Vincent van der Voort kijkt met een tevreden gevoel terug op het toernooi van MVG, maar zag ook nog een zwak punt opdoemen.

Na alle hectiek van de afgelopen maanden, met onder meer een scheiding van zijn ex-vrouw Daphne, liet Van Gerwen zich eindelijk weer eens gelden op een majortoernooi van de PDC. Met het halen van de laatste vier liet hij zien nog altijd niet uitgevlakt te kunnen worden. Alleen had niet Van Veen, maar Van Gerwen zelf volgens Van der Voort in de finale van het EK darts moeten staan. "Hij mag het zichzelf wel aanrekenen dat hij de halve finale nog liet glippen tegen Van Veen", zegt Van der Voort in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

'Daaraan zie je dat hij een beetje onzeker is'

In de aflevering van dinsdag 28 oktober, die dan om 16.00 uur online komt, legt hij Van Gerwen weer langs de meetlat. "De eerste tien legs tegen Van Veen was hij de betere. Hij vond zelf dat het 9-1 had moeten staan, maar ik denk dat 7-3 een betere schets van het verhaal was geweest. Van Veen kwam echt goed weg tegen hem. Daaraan zie je wel dat Van Gerwen nog een beetje onzeker is. Je ziet dat hij nog niet goed om kan gaan met die klapjes."

Klapjes

Want waar Van Veen misschien goed weg kwam tegen Van Gerwen, daar kwam de drievoudig wereldkampioen in de eerste ronde tegen landgenoot Wessel Nijman zelf goed weg. In de beslissende laatste leg miste Nijman een hoop matchdarts. "Tegen Wessel moet hij 6-4 maken en de wedstrijd op slot gooien en tegen Van Veen zie je dat ook weer. In die laatste legs viel Van Gerwen telkens scorend helemaal weg. Eerst stond hij er dan weer een leg later, maar dat is 'm nu nog niet helemaal."

'Oké toernooi, zonder grootse dingen'

Volgens Van der Voort komt dat gevoel terug met wedstrijdritme, veel gooien dus. "Wedstrijden winnen en weer vertrouwen krijgen. Hij speelde een oké toernooi, zonder echt grootse dingen te doen. Tegen Nijman, Chris Dobey en Daryl Gurney was het eigenlijk gewoon goed. Tegen Van Veen deed hij eigenlijk genoeg, die had hij moeten winnen."

Podcast Darts Draait Door

