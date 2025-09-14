Michael van Gerwen beleefde een aantal lastige maanden, maar voor eigen publiek lijkt hij weer helemaal opgeleefd. Door een aantal prachtige zeges staat Van Gerwen in Amsterdam in de finale van de World Series of Darts Finals. Dochtertje Zoë (8) juicht hem bij elke wedstrijd vanaf de eerste rij toe en dat levert hartverwarmende beelden op.

Van Gerwen haalde aan het begin van het jaar de WK-finale, maar sindsdien had hij het erg moeilijk. Op de grote toernooien vloog hij er elke keer vrij snel uit en ook naast het bord was het een zware tijd. Hij maakte namelijk bekend na een lange relatie te gaan scheiden. Van Gerwen nam na dat nieuws een tijdje pauze en sinds hij terugkeerde aan het dartbord vielen er nog maar weinig successen te vieren. Tot dit weekend in Amsterdam.

De drievoudig wereldkampioen kroop door het oog van de naald tegen zowel Wessel Nijman als Rob Cross. Beide spelers misten één matchdart tegen Van Gerwen. Vanaf dat moment lijkt Van Gerwen niet meer te stoppen, want hij schoof Luke Humphries, de nummer 1 van de wereld, en Josh Rock met geweldig spel aan de kant. De Nederlander speelt zondagavond de finale van de World Series of Darts Finals.

Steun van dochter

Zoë, de achtjarige dochter van de darter, was net als zaterdag bij de wedstrijden van haar vader aanwezig. Net na de eerste pauze in de partij tegen Humphries verscheen ze in beeld bij Viaplay met twee pompoms in haar handen (een feestelijk attribuut dat veelal door cheerleaders gebruikt wordt). Zaterdag was Zoë ook bij de wedstrijd aanwezig om haar vader te steunen. Ook toen had ze voor prachtige versiering gezorgd met een bordje waar 'papa' op stond, omringd door hartjes.

Na de zege van Van Gerwen op Rock in de halve finale vierde hij het feestje met zijn dochter. Hij gaf een dubbele high five aan zijn dochter waarna de twee elkaar in de armen vielen. Van Gerwen vertelde eerder dit weekend over wat de aanwezigheid van zijn dochter voor hem betekent. "Ik had haar meer dan een week niet gezien. Ze wilde me graag zien, dus dan gaat ze mee hè. Zo simpel is het, dat vindt ze hartstikke mooi", verzekerde hij. Onlangs was Zoë ook al mee naar de World Matchplay in Blackpool.