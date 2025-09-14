Michael van Gerwen heeft de AFAS Live in vuur en vlam gezet door voor eigen publiek de World Series of Darts op zijn naam te schrijven. De Nederlandse topdarter rekende in Amsterdam in de gedroomde finale af met wereldkampioen én titelverdediger Luke Littler: 11-7. Van Gerwen pakt daarmee zijn eerste grote tv-titel in twee jaar tijd.

Van Gerwen was de hele zondag al in topvorm, want eerder op de dag rekende hij met weergaloos spel af met Luke Humphries en Josh Rock. Littler speelde ook een fantastische kwartfinale, maar zwijnde in de halve finale tegen Gerwyn Price. De Welshman gaf een 9-5 voorsprong uit handen en dus kregen de fans in Amsterdam de gedroomde eindstrijd tussen Van Gerwen en Littler.

Dochter Zoë juicht voor papa Van Gerwen

Een van de aandachtige toeschouwers in Amsterdam was Zoë, de achtjarige dochter van Van Gerwen. Zij juicht haar vader al het hele weekend toe en de twee zorgden meerdere keren voor ontroerende beelden na overwinningen van de Nederlander. Hij legde eerder dit weekend al uit dat haar aanwezigheid hem veel deed en dus vierde hij elke zege met haar.

De kleine Zoë kon in de finale al na drie pijlen van haar vader juichen, want Van Gerwen zette de toon door direct een 180 te gooien. Littler had één leg nodig om warm te draaien, maar ook hij vond vanaf dat moment gemakkelijk de triples en dus werd het een geweldige finale tussen de twee kemphanen.

Littler noteerde lange tijd een veel hoger gemiddelde, maar kon niet voorkomen dat zijn tegenstander de wedstrijd naar zijn hand leek te zetten. Van Gerwen deed precies het goede op de juiste momenten en liep met een paar sterk legs uit van 3-3 naar 6-3. Hij kreeg ook twee pijlen om het verschil op vier te brengen, maar die gingen mis en Littler kreeg de dubbel er ondanks luid boegeroep wel in. Dat bleek een belangrijk moment, want even later was het ineens weer gelijk: 6-6.

Van Gerwen zet Amsterdam in vuur en vlam

Dat leek het startschot van een eindsprint van Littler, maar de jonge Engelsman liet vervolgens op zijn beurt een aantal kansen liggen op de dubbels en zag Van Gerwen op zijn beurt profiteren. Opnieuw pakte hij drie legs op rij en dat betekende dat hij bij het ingaan van de laatste pauze nog maar twee legs nodig had voor zijn eerste grote tv-titel sinds hij in 2023 de beste was bij dit toernooi.

Het verschil was echter maar één break en dus moest Van Gerwen bij de les blijven. Dat deed hij door zijn eigen leg te houden en hij zette Amsterdam in vuur en vlam door met een weergaloze 130-finish voor de zesde keer in zijn loopbaan de World Series of Darts Finals te winnen.

Opsteker na zware periode

Van Gerwen worstelde al langere tijd met zijn vorm en ging de afgelopen maanden ook op privévlak door een zware periode. De darter maakte bekend te gaan scheiden van zijn vrouw Daphne. Hij keerde na een korte pauze weer terug aan het dartbord, maar een groot succes was dat nog niet. Tot hij dit weekend in Amsterdam zijn opwachting maakte.

De drievoudig wereldkampioen speelde vanaf zijn eerste wedstrijd ijzersterk. Toch had het niet gek geweest als hij er al in de eerste twee rondes uit was gevlogen. Wessel Nijman en Rob Cross lieten allebei een matchdart liggen tegen Van Gerwen. Van dat kleine beetje geluk maakte hij optimaal gebruik door zowel Humphries, Rock en Littler aan de zegekar te binden. Het zal een geweldige opsteker zijn voor de topdarter richting het drukke najaar.