Michael van Gerwen pakte in Amsterdam zondag zijn allereerste grote tv-titel in twee jaar. De Nederlander wist voor eigen publiek de World Series of Darts Finals te winnen door wereldkampioen Luke Littler te verslaan. Dat levert Van Gerwen naast een beker ook nog eens een flink bedrag aan prijzengeld op.

Van Gerwen ging de afgelopen maanden door een moeizame periode. Niet alleen vielen de prestaties aan het dartbord tegen, maar ook was het op privévlak een vervelende tijd door zijn scheiding. Van Gerwen worstelde al een tijd met zijn vorm, maar voor eigen publiek bleek hij dit weekend ineens in staat tot dingen die hij lange tijd al niet meer liet zien.

Van Gerwen blinkt uit voor eigen publiek

De drievoudig wereldkampioen leverde alleen maar sterke wedstrijden af in de AFAS Live in Amsterdam en plaatste zich voor het eerst sinds het afgelopen WK voor de finale van een groot tv-toernooi. Daar had hij overigens ook een heel klein beetje geluk bij, want zowel Wessel Nijman als Rob Cross liet één matchdart liggen tegen Van Gerwen. De topdarter leek zich vanaf dat moment onverslaanbaar te wanen en veegde voor eigen publiek de vloer aan met Luke Humphries en Josh Rock.

Van Gerwen kreeg daardoor de kans om voor het eerst in twee jaar tijd een groot tv-toernooi te winnen. Sinds hij in 2023 bij dezelfde World Series of Darts Finals de titel pakte, lukte dat niet meer. In Amsterdam was het eindelijk weer raak. In een prachtige finale versloeg hij niemand minder dan Littler met 11-7 en dat vierde hij na afloop ook met dochter Zoë.

Prijzengeld World Series of Darts Finals

Het winnen van de titel levert Van Gerwen niet alleen een enorme mentale boost op. Hij gaat er ook op financieel vlak flink op vooruit. De zege in Amsterdam levert hem namelijk 80.000 Britse ponden op. Dat is omgerekend zo'n 92.500 euro. Littler moet het als verliezend finalist doen met 40.000 Britse ponden, ongeveer 46.250 euro. Dat is dus de helft van winnaar Van Gerwen.

Beide topdarters profiteren overigens op de wereldranglijst niet van hun prestaties in Amsterdam. De World Series of Darts Finals is een toernooi waarvoor spelers kunnen worden uitgenodigd en ze zich dus niet op eigen kracht hoeven plaatsen. Daarom is besloten het prijzengeld niet mee te laten tellen voor de ranking.