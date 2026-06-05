Michael van Gerwen is Mighty Mike, Phil Taylor werd The Power genoemd en Raymond van Barneveld kennen we ook als Barney. Topdarters hebben bijnamen. Inmiddels is ook Wessel Nijman een topdarter. Hij won dit jaar diverse toernooien en staat 16e op de ranking. Toch heeft de 25-jarige darter uit Uitgeest geen nickname.

Niet elke speler van het edele dartsspel krijgt een bijnaam. Het heeft voor een anonieme darter die maar af en toe meedoet aan de wat grotere toernooien niet zoveel zin om een bijnaam met alle bijbehorende uitingen op te tuigen. Maar zodra je doorbreekt, dan is het tijd om of er zelf een pseudoniem te bedenken, of om er met de bond PDC over te brainstormen.

Soms ontstaan de extra namen spontaan. Zo heeft Dirk van Duijvenbode officieel de bijnaam Titan, maar een commentator noemde hem vanwege zijn werk op een auberginekwekerij Aubergenius. En die officieuze bijnaam is inmiddels gangbaarder dan Titan, al is dat nog wel de naam die de PDC aanhoudt.

Geen bijnaam voor Nijman

Nijman heeft echter nog steeds geen bijnaam. Een jaar of twee geleden hadden hij en de bond nog kunnen denken: maakt niet zoveel uit, hij moet nog bewijzen een blijvertje te zijn. Inmiddels heeft hij dat volop gedaan. Nijman is zelfs de beste speler op de Pro Tour dit jaar. Op de Pro Tour Order of Merit staat hij dik bovenaan, mede door al vijfmaal een Players Championship te winnen.

In een video van webshop Darts Corner zegt Nijman: "Ik heb nooit zoveel gehad met die bijnamen en alles eromheen. Ik vind het misschien een beetje onzin. Het is gewoon niets voor mij. Ik ben vrij nuchter en gewoon een normale jongen, dus misschien hoort daar ook geen bijnaam bij."

Euro Tour

Niet alleen pakte hij die vijf PC-toernooien, ook was hij de beste bij een Euro Tour. "Ik denk dat het winnen van een Euro Tour-toernooi nog steeds mijn mooiste prestatie is. Om op zo’n podium een toernooi te winnen, dat was waarschijnlijk het mooiste wat dat weekend kon gebeuren", zegt hij over zijn magische weekend bij de European Darts Trophy in het Duitse Göttingen.

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