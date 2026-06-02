Raymond van Barneveld heeft inmiddels een stapje teruggedaan in het darts, maar verscheen dinsdag toch op Players Championship 19. Niet zo gek, gezien de speellocatie. Ruim een week geleden verhuisde hij met zijn vrouw Julia naar Milton Keynes, een voorstad van Londen en daar was nou net het negentiende vloertoernooi van het jaar.

De nieuwe 'thuiswedstrijd' van Barney was dinsdag maar van korte duur. De 59-jarige dartslegende kreeg meteen een loodzware loting en was daarom ook niet opgewassen tegen Jonny Clayton. De nummer elf van de ProTour-ranking gooide de Nederlander met 6-1 weer terug naar huis. Pas in de laatste legs van de wedstrijd ging het lekker lopen bij Van Barneveld, maar toen was het te laat om de wedstrijd om te draaien. Hij kwam nog wel tot een gemiddelde van 92.37 en dat is redelijk, zeker gezien zijn vorm de laatste maanden.

Woensdag is er weer een kans voor Van Barneveld om zich te laten zien, want dan is Players Championship 20 eveneens in Milton Keynes, de plek waar hij naartoe verhuisd is. Daarna zal hij een tijdje uit beeld verdwijnen, want hij heeft zich niet geplaatst voor de grote toernooien en de Euro Tours en slaat ook wat evenementen over op de vloer.

Alles om te proberen de boel weer op de rit te krijgen na maandenlang gekwakkel met zijn vorm. Hij is ver weggezakt op de wereldranglijst en zal er in de tweede helft van 2026 alles aan moeten doen om het WK nog te halen. Hij staat momenteel ver buiten die plekken en wil nog een paar mooie jaren als darter beleven. Zelf gaf hij aan nog zeker anderhalf jaar door te willen.

Er zijn veel toppers afwezig in Milton Keynes. Zo zeiden Luke Humphries, Luke Littler, Gerwyn Price, Michael van Gerwen, Niels Zonneveld, Ryan Searle, Michael Smith, James Wade en Stephen Bunting allemaal af voor minstens één van de twee vloertoernooien. Gian van Veen is er wel, maar vloog er dinsdag weer jammerlijk vroeg uit. De nummer drie van de wereld verloor in de eerste ronde meteen van Christopher Wickenden: 6-2.

Ook voor Kevin Doets, Jermaine Wattimena, Dirk van Duijvenbode en Danny Noppert viel het doek meteen tijdens PC 19. Wessel Nijman, die dit jaar al vijf vloertoernooien won en daardoor nummer één van de ProTour-ranking is, verdedigt nog wel de Nederlandse eer.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover