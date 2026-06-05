In Kopenhagen is het toernooi Nordic Darts Masters begonnen. Michael van Gerwen trof in de openingsronde Oskar Lukasiak. De Zweed (84e op de PDC Order of Merit) was kansloos: Mighty Mike won met 6-2.

De pot werd geopend door Lukasiak en dat ging niet hoe hij het had gedroomd: Van Gerwen snoepte de leg af. Vervolgens ontspon zich een gezapig duel met veel missers. Pas halverwege krikte Van Gerwen zijn niveau weer wat op. Bij een voorsprong van 4-2 kwam er wederom een break voor de Nederlander, die zijn tegenstander daarna geroutineerd naar huis gooide.

"Ondanks wat missers op de dubbels heeft hij weinig problemen met de Zweed", zo concludeerden de commentatoren van Viaplay.

Vakantie

Drievoudig wereldkampioen Van Gerwen heeft zich ontspannen voorbereid op deze afspraak in Kopenhagen. Nadat Van Gerwen de play-offs van de Premier League misliep, besloot hij er even tussenuit te gaan. Samen met zijn kinderen, Zoë en Mike, vloog hij naar de zon.

Vriend en ex-topdarter Vincent van der Voort zou liever zien dat de Brabantse topdarter in het wedstrijdritme zou blijven. "Het is zijn carrière. Als ik zijn begeleider zou zijn, dan zou ik zeggen dat we dit niet gingen doen. Maar ik geef hem advies en help hem waar ik kan. Als vrienden onder elkaar", zei hij in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Als ik hem echt zou begeleiden, zou het helemaal anders gaan. Dan zou ik zeggen dat het op deze manier niet zoveel zin heeft om verder te gaan zo."

Wat is Nordic Darts Masters?

Dit evenement in Denemarken is het derde toernooi in de reeks World Series of Darts. Er komen zes toernooien, waarbij toppers van de dartsbond PDC worden gekoppeld aan spelers uit de regio. Later in juni is er bijvoorbeeld een evenement in New York. Uiteindelijk worden de best presterende spelers uitgenodigd voor de World Series of Darts Finals in Amsterdam.

Uitslagen 1e ronde, vrijdag

Jonny Clayton 6-0 Andreas Harrysson

Gerwyn Price 6-5 Darius Labanauskas

Stephen Bunting 5-6 Viktor Tingstrom

Michael van Gerwen 6-2 Oskar Lukasiak

James Wade 6-1 Madars Razma

Luke Littler 6-1 Cor Dekker

Luke Humphries 6-3 Jeffrey de Graaf

Gian van Veen 6-3 Daniel Larsson

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