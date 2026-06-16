Topdarter Wessel Nijman is een indrukwekkend record rijker. Dinsdag won de Nederlander voor alweer de zesde keer dit jaar een Players Championship-evenement. Daarmee komt hij op gelijke hoogte met Michael van Gerwen. Dat terwijl Nijman na een welverdiende vakantie zonder verwachtingen naar Wigan.

Het was voor Nijman alweer de zevende finale van een Players Championship dit seizoen. Dat zijn al ongekende cijfers waar sommige darters alleen maar van kunnen dromen. Voor dinsdag won alleen nummer 2 van de wereld Luke Humphries in 2026 eens van Nijman in de eindstrijd.

Wessel Nijman wint Players Championship 21

Daar bleef het bij. Dinsdag kende Nijman weer een perfecte dag, ditmaal op Players Championship 21. Op weg naar de finale rekende de Nederlander onder anderen af met landgenoot Kevin Doets en de Engelse sensatie Beau Greaves. Dus stond hij in de eindstrijd tegenover Ryan Searle. Dat werd een spannend affiche. Het ging op en neer. Het was de Nederlander die meteen werd gebroken. Maar Nijman deed direct wat terug. In veel finales ging Nijman in een rechte lijn naar de finish, dit keer bood Heavy Metal goed tegenstand.

Nijman kroop door het oog van de naald bij 6-6. Daar miste Searle enkele pijlen om zijn tegenstander echt pijn te doen. Vervolgens klaarde Nijman het kunstje in de leg van de Engelsman: 8-6. Daarmee mag hij niet alleen 15.000 pond bijschrijven, ook stijgt hij één plek op de wereldranglijst.

NIJMAN WINS SIXTH PC TITLE OF 2026! 🔥



Wessel Nijman is UNSTOPPABLE on the Players Championship circuit this year! 🇳🇱



The Dutchman defeats Ryan Searle 8-6 in the final to scoop his SIXTH title on the circuit in 2026 at #PC21! pic.twitter.com/7iKPva1xEf — PDC Darts (@OfficialPDC) June 16, 2026

Zesde titel in één jaar

Voor Nijman is het zijn zesde titel van 2026. Dat lukte eerder Michael van Gerwen in 2012. Ook Simon Whitlock (2010) flikte dat kunstje. Wie anders dan Phil Taylor heeft het record in handen: elf titels in 2008.

Nijman heeft nog dertien Players Championships om in de buurt van dat bizarre aantal te komen. Zelf had hij dinsdag niet eens rekening gehouden met de eindzege. "Eerlijk gezegd deed ik mee zonder enige verwachtingen, want ik had de afgelopen tien dagen geen enkele pijl gegooid. Ik was met mijn vriendin op vakantie in Griekenland. Ik heb geen enkele dartpijl aangeraakt en dacht bij mezelf: geen verwachtingen. Ik moet nu vaker naar Griekenland gaan!", was zijn reactie.

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