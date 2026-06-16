Michael van Gerwen maakte afgelopen weekend dankbaar gebruik van een oneerlijke regel bij de PDC. Hij bereikte met Gian van Veen de finale van de World Cup of Darts en is daarmee verzekerd van deelname aan de Grand Slam of Darts in november. Belangrijk voor zijn ranking en zijn kansen om in de top van de wereld actief te blijven. Ex-prof en goede vriend Vincent van der Voort vindt het meevallertje fijn voor Van Gerwen.

De kwalificatie-eis voor de Grand Slam is simpel: alle finalisten op tv-toernooien krijgen automatisch toegang tot het rankingtoernooi, ook al is dat een finale van een niet-rankingtoernooi zoals de World Cup of Darts. "Niet onbelangrijk natuurlijk hè, het is de meest eenvoudige manier om dat ticket te krijgen", zegt Van der Voort in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door.

De ex-prof is het roerend met presentator Damian Vlottes eens dat die regel 'oneerlijk' is. "Honderd procent." Volgens Vlottes moeten darters hier desondanks gebruik van maken zolang die regel bestaat. Van Gerwen zal de kans met beide handen aangrijpen. "Er valt een enorme last van z'n schouders. Je wil toch ook niet kwalificatie moeten spelen voor zo'n toernooi als je in de top van de wereld staat?"

Volgens Van der Voort is het dan ook 'een hele opluchting' voor Van Gerwen dat het hem gelukt is om naar de Grand Slam te gaan. "Maar hij heeft het ook zelf afgedwongen hoor. Ik vond hem erg goed spelen." Nederland bereikte de finale van de World Cup door achtereenvolgens Zweden, Duitsland en regerend kampioen Noord-Ierland te verslaan. Pas in de finale was het superkoppel Luke Littler/Luke Humphries te sterk: 10-5.

Deelname aan Grand Slam of Darts moeilijker geworden

Voor Van Gerwen is het van groot belang dat hij op zoveel mogelijk rankingtoernooien staat dit jaar. Hij verliest namelijk veel prijzengeld en valt aan het einde van het jaar daardoor flink weg op de wereldranglijst. Alleen door op tv-toernooien ver te komen en daarmee prijzengeld te pakken, kan hij zijn toppositie (vierde van de wereld) vast proberen te houden. Meedoen aan de Grand Slam is in de tijd van Littler en Humphries moeilijker geworden, nu die Engelse toppers vaak de finaleplaatsen opeisen.

Beluister Sportnieuws.nl Darts Draait Door

In de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door bespreken ex-prof Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes de World Cup of Darts. Beluister 'm hieronder of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify of Apple Podcasts.

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