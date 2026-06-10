De World Cup of Darts heeft vlak voor de start van het koppeltoernooi een enorme knauw gekregen. Debutant Oeganda heeft zich op het laatste moment moeten terugtrekken. Omdat ook de nummer twee van Afrika - Malawi - niet in staat was om Duitsland binnen te komen, moest de PDC haastig op zoek naar een vervangend land.

Oeganda won verrassend de Afrikaanse qualifier voor de World Cup of Darts en zou komend weekend het debuut maken op het culttoernooi in Frankfurt. De PDC maakt echter melding van het feit dat de twee spelers, Patrick Ocheng en Juma Said, geen visa kregen en zodoende Duitsland niet in mochten om mee te doen aan de World Cup.

Ook problemen voor Malawi

Malawi, dat in de qualifier de finale had verloren, kreeg daarna de kans om in te stappen, maar liep tegen hetzelfde probleem aan. Er kon ook geen derde Afrikaanse land worden gevraagd, dus heeft de PDC Gibraltar gevraagd om het ontstane gat op te vullen. Dat doen Craig Galliano en Justin Hewitt maar wat graag.

Gibraltar dolblij

Gibraltar was namelijk een van de weinige landen die tot nu toe altijd op de World Cup actief was, maar zou de 2026-editie voor het eerst missen omdat de PDC andere landen voorrang gaf. Nu mag het land tussen Spanje en Marokko in alsnog meedoen.

Groep D met Ierland en Singapore

Gibraltar neemt de plek in Groep D in waar Oeganda het eigenlijk op zou nemen tegen Ierland en Singapore. Maar één van die drie landen overleeft de groep na onderlinge duels en komt dan in de loting voor de knock-outfase terecht.

Daar stromen ook toplanden Nederland (met Gian van Veen en Michael van Gerwen), Engeland (met Luke Littler en Luke Humphries), regerend kampioen Noord-Ierland (met Josh Rock en Daryl Gurney) en Schotland (met Gary Anderson en debutant Cameron Menzies) in.

De World Cup of Darts is van 11 tot en met 14 juni in Frankfurt. Eerst strijden 36 landen in de groepsfase om 12 tickets bij de laatste zestien. Nederland, Engeland, Noord-Ierland en Schotland komen er daarna weer bij.

Darts Draait Door

Luister donderdag 11 juni naar de grote voorbeschouwing van de World Cup of Darts in een extra aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door met Vincent van der Voort.

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