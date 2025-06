Voor belastingontduiking veroordeelde topdarter kan wat terugbetalen na finaleplek Nordic Darts Masters

Uitgerekend Rob Cross bereikte de finale van de Nordic Darts Masters. Wel verloor hij daarin van Stephen Bunting. Cross werd afgelopen week veroordeeld vanwege belastingontduiking. Hij moet de fiscus tonnen terug betalen. In Denemarken pakte hij in elk geval een zak geld om daarmee te beginnen.

De Engelse topdarter, wereldkampioen in 2018, is door de Engelse overheid voor vijf jaar geschorst. Hij mag in die tijd nog wel gewoon darten, maar geen baas van zijn eigen bedrijf meer zijn.

Cross heeft met zijn bedrijf Rob Cross Darts Limited diverse belastingregels overtreden. Hij droeg niet op correcte wijze belasting af, ook dupeerde hij schuldeisers. Toen zijn bedrijf failliet dreigde te gaan, leende hij zichzelf nog eens meer dan 400.000 pond uit.

Maar bij de Nordic Darts Masters 2025 te Kopenhagen schudde Cross die kwestie schijnbaar van zich af. Hij versloeg achtereenvolgens Andreas Harrysson, Chris Dobey en Gerwyn Price. In de eindstrijd leek er tot 3-3 van alles mogelijk voor Voltage, maar de oud-wereldkampioen verloor vervolgens vier legs op rij.

Hoewel Cross bij die achterstand van 7-3 wel een hoger gemiddelde had, kwam dat mede door zijn betere uitgooipercentage. Qua scorend vermogen had 'Bunting Mental' de overhand. Dat verzilverde hij door de pot uit te gooien via zijn eerste matchdart: 8-4.

Prijzengeld

De winnaar krijgt 20 duizend Britse pond. Cross moet genoegen nemen met 10.000 pond. Dat komt neer op ongeveer 24.000 euro en 12.000 euro.

Wat is Nordic Darts Masters

De Mr Vegas Nordic Darts Masters 2025 is het derde evenement van de World Series of Darts. Dit jaar zijn er zeven van die evenementen. Vervolgens wordt een ranglijst opgemaakt. De topspelers worden uitgenodigd voor de World Series of Darts Finals in AFAS Live te Amsterdam, in september.

In Kopenhagen waren er geen Nederlanders. Michael van Gerwen mocht wel meedoen, maar vanwege persoonlijke omstandigheden heeft hij zich afgemeld. Van Gerwen ligt in scheiding met zijn vrouw, Daphne.