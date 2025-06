Topdarter Rob Cross in grote problemen: 'Voltage' hield half miljoen aan belasting achter en krijgt enorme straf

Rob Cross heeft zich flink in de problemen gewerkt. De Engelse topdarter, wereldkampioen in 2018, is door de Engelse overheid voor vijf jaar geschorst. Hij mag in die tijd nog wel gewoon darten, maar geen baas van zijn eigen bedrijf meer zijn. Dat blijkt uit een officieel document.

Cross richtte in 2017 zijn eigen bedrijf op (Rob Cross Darts Limited) en werd daar ook meteen voorzitter van. Maar de afgelopen jaren heeft hij bedrijfsmatig meermaals de regels overtreden, waardoor hij de komende vijf jaar geen voorzitter meer mag zijn in het bedrijfsleven. De 34-jarige darter moet tonnen aan belastinggeld terugbetalen, want het ernstige vergrijp waar hij voor veroordeeld is, is het niet betalen van belasting.

Topdarter Rob Cross naait collega met afmelding op wel heel lullig moment De International Darts Open is twee wereldsterren kwijtgeraakt nog voordat ze een pijl hebben gegooid. Donderdag kwam al de afmelding van Michael van Gerwen, die vanwege een schouderblessure ook de Premier League Darts oversloeg. Daar kwam vrijdag Rob Cross bij, al had hij van een collega best iets eerder mogen zijn.

Al het prijzengeld naar de belastingdienst

Het gaat volgens het officiële document om meer dan 500.000 euro in achterstallige betalingen die zijn bedrijf had moeten doen. Voltage, zoals zijn bijnaam in het darts luidt, wordt daar als voorzitter op aangesproken. Voor zijn dartscarrière heeft het vooralsnog geen gevolgen, al heeft hij betalingsafspraken moeten maken om de schuld af te betalen. Dat betekent dat al het prijzengeld dat hij de komende jaren verdient, in grote getalen naar de Britse belastingdienst moet.

Oud-wereldkampioen darts biedt excuses aan voor obsceen gebaar: 'Ik was geïrriteerd' Rob Cross was op dit WK darts een van de vele geplaatste spelers die al snel naar huis werd gestuurd. Hij baarde vooral veel opzien door een obsceen gebaar tijdens zijn partij. Daar biedt hij nu zijn excuses voor aan.

Onterecht zichzelf veel geld betaald

Bovenop het niet betalen van ruim een half miljoen euro (450.000 pond) aan belasting, heeft Cross ook onrechtmatig 300.000 pond naar zichzelf overgemaakt uit de bankrekening van zijn eigen bedrijf. Geld dat onder andere naar de belastingdienst had gemoeten. De 34-jarige Engelsman richtte zijn eigen bedrijf op om via die weg het prijzengeld van de PDC te ontvangen. Toen zijn bedrijf failliet dreigde te gaan, leende hij zichzelf nog eens meer dan 400.000 pond uit.

Ambities in bedrijfsleven

Zonder toestemming van een rechter mag Cross de komende vijf jaar geen onderdeel uitmaken van een management van een bedrijf, promoties toekennen of krijgen en hij mag zich niet bemoeien met het vormen van een bestuur. De straf is dus vooral gericht op zijn ambities in het bedrijfsleven.

Beluister Darts Draait Door

Ex-profdarter Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes maken elke week een podcastaflevering. Beluister hieronder de nieuwste episode van Darts Draait Door.