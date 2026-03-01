Ajax blameert zichzelf met zwak optreden tegen PEC Zwolle

Ajax heeft zichzelf te kijk gezet op bezoek bij PEC Zwolle. Het werd 0-0 in het Mac3Park stadion en daar mag Ajax maar wat blij mee zijn. PEC Zwolle kreeg tal van kansen tegen een zwak Ajax en daar stelde de ploeg van Fred Grim werkelijk niets tegenover. Feyenoord heeft nu de uitgelezen kans de tweede plaats te verstevigen.

Geen enkele ploeg lijkt Feyenoord nog uit te dagen in de race om de tweede plaats”, dat lijkt de conclusie na deze speelronde. Nog voordat Feyenoord zelf ten tonele zal verschijnen heeft de concurrentie het al laten afweten. Zaterdagavond verspeelde NEC voor de zoveelste keer punten en zondagmiddag was ook Ajax aan de beurt. Ajax pakte dan nog wel een punt, maar bij winst van Feyenoord zal niemand daar tevreden mee zijn.

Zwak Ajax

Het verloren duel van NEC had als olie op het vuur moeten dienen voor Ajax, dat zondagmiddag op bezoek ging bij PEC Zwolle. Bij een overwinning zouden de Amsterdammers de druk vol op Feyenoord zetten, maar de start van Ajax in Zwolle was belabberd.

PEC was veel feller in het duel en Ajax kon maar geen vuist maken. Zelfs toen de ploeg van Fred Grim de bal had en rustig kon opbouwen, ging dat helemaal mis. Josip Sutalo speelde te pas en te onpas de bal op verkeerde momenten in en een basisregel van verdedigen werd door Regeer genegeerd: nooit door het midden uitverdedigen.”

Cynische fans

Het zag er simpelweg niet uit. Na een halve helft was het PEC dat al zes keer op doel gevuurd had en Ajax 0 keer. En weer klonk het vanuit het Ajax-publiek: “Voetballen, voetballen.” Het is een repeterend verhaal dit seizoen bij de club. Na een half uur werden de fans zelfs cynisch.

Arbitrage

In dit dramatische duel bleef ook de arbitrage niet onbesproken. Vlak voor rust eiste arbiter Sander van der Eijk nog een hoofdrol op door de VAR tegen te spreken. Na een handsbal in de zestien van PEC Zwolle, moest hij kijken naar de beelden maar besloot bij zijn beslissing te blijven. Zo kreeg Ajax geen penalty en dat leidde tot de nodige verbazing.

In de tweede helft was het spelbeeld nauwelijks veranderd, dat kwam ook door Fred Grim. De Ajax-trainer vond het niet nodig na de dramatische helft in te grijpen, waardoor Zwolle gewoon weer op dezelfde voet verder kon. Binnen tien minuten raakte Zwolle de lat en moest de bal van de lijn gehaald worden. Pas na de 60e minuut greep Grim in en bracht hij creativiteit met Kian Fitz-Jim en Steven Berghuis.

Het mocht niet baten, want Ajax bleef schutteren. In de 66e minuut deelde ook doelman Maarten Paes in de malaise door zijn inspeelpass tegen de inlopende Namli te schieten. Gelukkig kon hij nog redding brengen, omdat Koen Kostons van PEC niet scherp was. Maar daar zag hij er niet best uit.

Hopen op een wonder

Grim probeerde met enkele wissels het tij te keren, maar zonder resultaat. Zo strompelt Ajax maar wat door de rest van dit Eredivisie-seizoen heen. Ondanks de vele steken die Feyenoord laat vallen, weigeren de Amsterdammers daarvan te profiteren en dat zal Jordi Cruijff tot waanzin drijven. Het is te hopen voor de kersvers directeur dat Feyenoord ook een misstap doet tegen Twente. Anders ziet hij de Champions League-miljoenen als sneeuw voor de zon verdwijnen.