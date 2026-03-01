De Ajax-fans waren helemaal klaar met het geschutter van hun ploeg in Zwolle. Na meer dan een half uur spelen had Ajax nog geen kans gecreëerd en hadden de spelers de grootste moeite de bal binnen de ploeg te houden. Na afloop riepen de supporters 'schaam je kapot' richting de spelers op het veld. "Ik snap dat ze teleurgesteld zijn.

Nadat NEC zaterdagavond verloor van Fortuna Sittard was alles eraan gelegen voor Ajax om vol over PEC Zwolle heen te klappen om in ieder geval die derde plek in eigen hand te hebben én de druk op nummer 2 Feyenoord op te voeren. Het tegenovergestelde bleek waar, want PEC Zwolle was de ploeg die fel aan het duel begon, Ajax speelde juist belabberd.

Beschamende vertoning

Ajax kon niet omgaan met het veld in Zwolle. De opbouw van de Ajacieden was dramatisch en telkens werden de verkeerde keuzes gemaakt. Zo besloot Youri Regeer tot twee keer toe in de eigen zestien door het midden de bal van links naar rechts te passen. De fans in het uitvak keken met angst en beven toe.

Cynisme

Na een half uur hadden zij schoon genoeg van het geschutter van Ajax en trakteerden de selectie op een luid fluitconcert en de nodige dosis cynisme. Eerder klonk al "voetballen, voetballen", vanuit het uitvak maar dat veranderde al gauw in iets dat nog erger is. Nadat Ajax eindelijk eens de bal in de ploeg hield, werd elke pass van Ajax met luid gejuich ontvangen in het uitvak. Toen de bal verloren werd, klonk een hels fluitconcert.

Reactie Klaassen

De wedstrijd kabbelde voort en Ajax kreeg maar geen grip op PEC, dat de beste kansen van de wedstrijd kreeg. Het duel eindigde in 0-0 en na afloop trakteerden de supporters de ploeg op een fluitconcert. "Ik snap dat ze net zo gefrustreerd zijn als wij. Wij weten ook dat als je hier zo speelt, dat het niet goed genoeg is. Het is nooit leuk om te horen, maar zo werkt het gewoon."

Na afloop zaten de spelers van Ajax in stilte in de kleedkamer, zo vertelt Klaassen. "Je kan ook niet elke wedstrijd ontploffen. Het was nu volop teleurstelling in de manier waarop we gespeeld hebben. We moeten hard blijven werken en bij elkaar blijven. Het zijn allemaal domme clichés, maar dat is wel wat het is. We moeten uit die ups en downs komen."