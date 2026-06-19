WK-ganger Jan Paul van Hecke heeft zijn droomtransfer naar Tottenham Hotspur te pakken. De 26-jarige Oranje-international tekende donderdag een meerjarig contract in Londen, maar niet alleen zijn overstap hield de gemoederen bezig. In de Sportnieuws.nl WK-voetbalpodcast zorgde vooral zijn aankondigingsvideo als Spurs-speler voor flinke verbazing bij analist Robert Maaskant.

"Hallo Spurs-fans, Jan Paul van Hecke hier vanuit Kansas. Ik ben héél erg blij dat ik me bij de club mag voegen. Het is een grote eer en een droom om voor Tottenham Hotspur te gaan spelen. Micky (van de Ven, red.) heeft al een aantal goede dingen gezegd over de fans en de mensen binnen de club. Hij gaf me ook al een shirt, dus dat is heel erg mooi. Ik kijk er heel erg naar uit", zei Van Hecke in een video op de socials van Tottenham.

'Dat was wel erg slecht'

Maaskant keek met opgetrokken wenkbrauwen naar het filmpje van de verdediger die de afgelopen jaren voor Brighton & Hove Albion speelde. "Van Hecke maakt natuurlijk een fantastische sprong omhoog, maar hij sprak wel erg slecht Engels", zegt hij in de Sportnieuws.nl WK-voetbalpodcast.

Jan Paul van Hecke in a Spurs shirt, courtesy of Micky 😍 pic.twitter.com/3DUCq5ItQp — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 18, 2026

Ongelukkige boodschap van Van Hecke

Ook de boodschap van Van Hecke vond Maaskant ongelukkig gekozen. "In Engeland is men daar héél gevoelig voor. Hij sprak nu uit dat hij het fantastisch vond dat hij naar Spurs ging. Nou, dat lijkt me wel enigszins logisch als je net hebt getekend, maar hij vertelde het ook alsof hij heel zijn leven in een Tottenham-pyjama heeft geslapen. Dat houdt later wel een paar binnenlandse transfers tegen", denkt Maaskant. "Dat wordt door andere supporters in Engeland écht niet gepikt."

'Geruchten zorgen altijd voor onrust'

In de podcast kwam ook de invloed van transferperikelen tijdens een WK aan bod. Sportnieuws.nl-voetbalwatcher Rick Kraaijeveld vroeg zich af of het storend werkt binnen een selectie als spelers bezig zijn met een transfer. Daarbij noemde hij onder anderen Micky van de Ven en Crysencio Summerville, die volop in verband worden gebracht met Europese topclubs.

Beluister hieronder de Sportnieuws.nl WK-voetbalpodcast.

Ralf Seuntjens ziet daar weinig bijzonders in. "Dit gebeurt elk eindtoernooi, omdat je altijd de beste 26 spelers van een land selecteert. Je hebt altijd wel onrust in een selectie qua transfergeruchten. En al helemaal bij de WK-landen die op plek één en twee eindigen in de poule. Voor die spelers is altijd belangstelling, dat is gewoon een feit", aldus Seuntjens.

Maaskant vindt het belangrijk om een kanttekening te plaatsen. "Natuurlijk ben je er als speler enigszins mee bezig, maar niet op het moment dat je een wedstrijd gaat spelen”, benadrukt de vaste analist van Sportnieuws.nl. In de podcast bespreken Maaskant en Seuntjens de laatste updates van het WK, van de heftige blessure van Canadees Koné tot de hersenschudding van Quinten Timber. De podcast is elke dag vanaf 7.30 uur te beluisteren of te bekijken op jouw favoriete platform.

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