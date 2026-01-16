De NOS moet op zoek naar een opvolger voor Arno Vermeulen. De 65-jarige, vooral bekend van zijn optredens in het voetbalpraatprogramma Studio Voetbal en eerder als commentator, neemt vervroegd afscheid van de omroep. Het WK voetbal wordt deze zomer zijn laatste kunstje.

Vermeulen vindt het mooi geweest, zo laat hij weten aan NU.nl. "Ik zou sowieso in 2027 met pensioen moeten gaan en heb dat met negen maanden vervroegd." En dus is het na het WK voetbal van aankomende zomer klaar wat betreft het decennialange dienstverband van Vermeulen bij de NOS, waar hij al jarenlang een bekend gezicht is.

Hij weet wel hoe zijn maanden na zijn afscheid er uit gaan zien. "Ik vind het een prachtig moment om even een tijdje niets te gaan doen", zo stelt hij. Al vlakt hij niet uit ooit nog ergens aan de slag te gaan als hij de behoefte voelt. Daar is hij vooralsnog niet zeker van. "Mijn werkweek was intensief en duurde niet zelden zeven dagen per week. Ook voor je privéleven is dat ingrijpend, dus is dat een mooi moment die balans wat te gaan veranderen."

Veel taken bij de NOS

Dat gaat dus na het WK voetbal gebeuren. Vermeulen is dan ook 23 jaar chef voetbal geweest bij de omroep. Dat combineerde hij nog met tal van andere taken. Zo is hij al lange tijd te horen als commentator bij onder meer Eredivisie-wedstrijden en grote toernooien. Ook presenteert hij al acht jaar lang de NOS Voetbalpodcast.

En dan is hij nog regelmatig te zien in de regulieren zondaguitzending van Studio Voetbal. Daar zou Vermeulen sowieso al afscheid van moeten nemen. Vanwege de bezuinigingen bij de publieke omroep verdwijnt dat programa namelijk deze zomer.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.