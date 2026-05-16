Ajax-icoon John van 't Schip staat zaterdag stil bij een emotionele herinnering. Het is exact 37 jaar geleden dat hij trouwde met zijn vrouw Daniëlle Van 't Schip-Oonk, die in 2023 op 55-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van endeldarmkanker. Op Instagram deelt hij een aantal ontroerende foto's van hen samen, waaronder beelden van hun bruiloft.

Tijd om te rouwen had Van 't Schip nauwelijks na het verlies van zijn vrouw in 2023. Amper een week na Daniëlle's overlijden begon hij als hoofdcoach van Ajax tijdens het desastreuze seizoen waarin de Amsterdammers een poosje hekkensluiter van de Eredivisie waren. Het was crisis in Amsterdam en Van 't Schip stapte aan boord na het ontslag van onder anderen technisch directeur Sven Mislintat en trainer Maurice Steijn.

Toch liep Van 't Schip tegen moeilijke momenten aan tijdens zijn rouwproces. Afgelopen zomer onthulde hij aan LINDA dat hij zichzelf moest 'hervinden' nadat zijn vrouw wegviel. Hun levens waren behoorlijk verweven en het verlies viel hem dan ook zwaar. Hij gaf aan vooral de normale dagelijkse dingen te missen: "Gewoon samen thuis zijn, zij aan het schrijven en ik op het bankje voetbal kijken."

'Proost op onze voortdurende liefde'

Op 16 mei 2026 is het exact 37 jaar geleden dat John en Daniëlle in het huwelijksbootje stapten. Op Instagram staat de Ajax-icoon dan ook stil bij de emotionele dag. '16 mei 1989... 37 jaar geleden. Altijd in mijn gedachten en hart. Proost op onze voortdurende liefde', schrijft Van 't Schip bij een reeks foto's van hem en Daniëlle.

Moederdag

Ook Estelle van 't Schip, de dochter van John en Daniëlle deelde afgelopen week tijdens Moederdag een eerbetoon aan haar overleden moeder. Op Instagram deelde ze een openhartig bericht over haar rouwproces. 'Ik stond laatst naast iemand die heel hard moest lachen om een appje van haar moeder. Voor haar heel normaal. En ik dacht, jeetje wat fijn voor je dat je je mama nog hebt. Ik verlang zo naar een doodgewoon appje of belletje. Iets wat vroeger zo vanzelfsprekend was', schreef ze onder meer.

