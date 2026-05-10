Voor veel gezinnen is Moederdag een moment om elkaar nog wat inniger op te zoeken, maar uiteraard zijn er ook velen bij wie hun moeder niet meer in hun leven is. Dan worden de liefdegevolle gevoelens vermengd met een rouwrandje, zoals bij de familie van voetbaltrainer John van 't Schip.

De ex-trainer van onder meer Ajax was getrouwd met Daniëlle Oonk, een dochter van zangeres Willeke Alberti. Daniëlle overleed op 55-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van endeldarmkanker, in oktober 2023. Het koppel kreeg samen twee kinderen: Estelle (32) en Davey (34).

Estelle heeft op Instagram drie foto's geplaatst. De eerste is een college met prentjes van haar moeder, op de tweede is zij als kind te zien terwijl ze haar moeder Daniëlle omhelst en op het derde hebben Estelle en haar beide ouders plezier in het water. Ze begint haar indrukwekkende verhaal zo: "Vandaag is het moederdag. En ik denk aan jou."

De wereld staat stil

Estelle vervolgt: "Niet omdat ik je vandaag meer mis dan anders… maar omdat de wereld even stil lijkt te staan bij iets waar mijn hart elke dag bij stilstaat. De liefde tussen moeder en kind. Ik stond laatst naast iemand die heel hard moest lachen om een appje van haar moeder. Voor haar heel normaal. En ik dacht, jeetje wat fijn voor je dat je je mama nog hebt. Ik verlang zo naar een doodgewoon appje of belletje. Iets wat vroeger zo vanzelfsprekend was…"

"Rouw is iets geks. Het leert je dichter bij jezelf te staan, en de dingen in het leven anders te zien. Je neemt zoveel voor lief. Ik wil absoluut geen medelijden, maar vooral gewoon even delen dat dit soort momenten er veel zijn. Kleine dingen, die voor een ander heel normaal zijn. Het is mooi dat er een dag is om moeders extra in het zonnetje te zetten, maar het is natuurlijk elke dag moederdag. En juist omdat jij er niet meer bent, voel ik nog meer wat ik aan je mis. Hoe je altijd onvoorwaardelijk er voor ons was. En hoe ik dat nog steeds voel. Vandaag denk ik aan jou. En aan alle moeders, die er nog zijn en die er niet meer zijn, maar nog elke dag gevoeld worden."

TV-programma

John van 't Schip is sinds eind maart te zien in de realityserie Football Island. Daarin gaan de deelnemers, onder leiding van presentator Frank Evenblij, de strijd met elkaar aan. De in totaal elf voormalige profvoetballers nemen het in de Dominicaanse Republiek tegen elkaar op in op voetbal geïnspireerde uitdagingen. "Wie verliest, ziet zijn avontuur eindigen en keert contractloos terug naar huis", meldt RTL in een persbericht. Nederland is volgens de zender het eerste land waar dit format te zien is.

Andere deelnemende oud-voetballers zijn Wesley Sneijder, Jan van Halst, Frank en Ronald de Boer en Kenneth Pérez.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover