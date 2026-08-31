Na allerlei omzwervingen buiten Nederland is Wesley Hoedt (32) terug in eigen land. AZ heeft de verdediger vastgelegd. Hij kwam al eens eerder uit voor de Alkmaarders.

Hoedt tekende een contract tot het einde van het seizoen bij de club waar hij zijn carrière begon. Hij speelde sinds 2024 voor Al-Shabab FC in Saudi-Arabië.

Hoedt kwam tussen 2013 en 2015 uit voor het eerste elftal van AZ. Hij stond vervolgens onder contract bij onder meer Lazio, Southampton, Anderlecht en Watford. De verdediger speelde zes interlands voor Oranje.

Ervaring

"Wesley is een jongen met veel ervaring, nationaal en internationaal", zei technisch directeur Niels van Duinen op de clubsite. "Daarnaast beschikt hij over een karakter dat wij nog niet hebben binnen onze kleedkamer."

“Het voelt fantastisch om thuis te komen”, laat Hoedt optekenen. “Ik ben hier natuurlijk opgegroeid en heb de volledige jeugdopleiding doorlopen. De afgelopen twaalf jaar heb ik in veel landen bij veel clubs gespeeld en daarbij heel veel ervaringen opgedaan. Ik heb al een heleboel voetbaldromen waargemaakt, maar terugkeren bij AZ was er ook één van. Ik ben superblij dat het nu zover is. Inmiddels heb ik meer dan zeshonderd wedstrijden op verschillende niveaus gespeeld. Aan mij nu om die ervaring toe te voegen aan een fantastische groep met heel veel talentvolle spelers.”

Zangeres Emma Heesters

Hoedt komt over van het Saudische Al Shabab. Daar in het Midden-Oosten had hij een nieuwe vriendin aan de haak geslagen: Miriam Manar. De vraag is of zij meekomt naar Nederland. Eerder liet Hoedt op Instagram weten dat zijn favoriete plek is waar Manar is.

Hoedt heeft twee kinderen uit een eerdere relatie: Finn en Noli Valentina. Later was hij samen met bekende zangeres Emma Heesters. De twee maakten een moeilijke tijd door. De 30-jarige Heesters kreeg de diagnose baarmoederhalskanker. In juli 2025 liet ze weten dat ze was genezen, maar de ziekte heeft wel sporen nagelaten. Ze zal daardoor niet zwanger kunnen worden. Ze had wel een goede band met de kinderen van haar ex-vriend.