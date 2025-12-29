De Nederlandse voetballer Wesley Hoedt en zijn immens populaire vriendin Emma Heesters zijn uit elkaar. De twee waren sinds begin 2020 samen en gingen in 2023 al eens uit elkaar. Nu is er definitief een punt gezet achter hun relatie.

De 31-jarige Hoedt, voormalig international van Oranje en voetballer van onder meer AZ en tegenwoordig van Al Shabab in Saoedi-Arabië, was dus ruim vijf jaar samen met de bekende zangeres (29). Zij heeft twee miljoen volgers op Instagram en is dus immens populair. De twee gingen in 2023 een tijdje uit elkaar, maar vonden elkaar in hetzelfde jaar weer terug. Tot nu. "Na een prachtige tijd samen hebben Emma en Wesley in goed overleg besloten hun relatie te beëindigen", laat het management van Heesters weten aan RTL Boulevard.

Geen kinderen

Heesters werd vorig jaar getroffen door kanker en ging een lang en zwaar herstel door. Ze is inmiddels beter verklaard en kan weer zingen en optreden. Zij en Hoedt hadden geen kinderen samen. Dat was na haar ziekte sowieso lastig geworden, want ze kreeg na de kanker de mededeling dat ze nooit meer natuurlijk zwanger kon worden. Ze liet wel haar eicellen invriezen en zou dus op andere manieren nog wel moeder kunnen worden. Maar niet meer met Hoedt.

'Omdat ze beiden bekend zijn'

"Ze zijn dankbaar voor de liefde en mooie momenten die ze hebben gedeeld. Om dit in hun eigen tempo te kunnen verwerken, vragen ze om ruimte en begrip. Omdat zij beiden bekend zijn, delen zij dit nieuws graag eenmalig op deze manier, zodat ze daarna in rust verder kunnen", verklaart het management van de zangeres verder. Ondanks de ziekte bleven Hoedt en Heesters afgelopen jaar wel samen.

Grote afstand

Ondanks de grote afstand tussen Nederland en Saoedi-Arabië bleven de twee wel in contact. Hoedt was zo vaak als mogelijk bij doktersafspraken en probeerde zijn toenmalige vriendin zoveel mogelijk te steunen tijdens haar ziekteproces. Hoedt brak bij AZ door in het profvoetbal en verdiende in Alkmaar een transfer naar Lazio. Hij speelde verder voor Southampton, Celta de Vigo, Royal Antwerp, Anderlecht en Watford. Sinds de zomer van 2024 speelt hij bij Al Shabab.