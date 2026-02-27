Ajax heeft een aantal vraagtekens in de selectie richting het duel met PEC Zwolle aanstaande zondag. Fred Grim en zijn mannen moeten daar winnen om zicht te houden op de tweede plaats; punten verspelen zou de klus om tweede te worden haast onmogelijk maken. Eén aanwinst van dit seizoen is er in ieder geval niet bij.

Feyenoord profiteerde van het gelijke spel tussen de twee concurrenten in de strijd om plek 2, waardoor de Rotterdammers 5 punten meer hebben dan NEC en Ajax. Het duel van Ajax tegen PEC Zwolle is daarom van groot belang. Voorlopig hoeven de Amsterdammers niet meer te kijken naar de ranglijst, maar moeten ze simpelweg gewoon winnen.

Blessures bij Ajax

Daarvoor heeft Grim natuurlijk liever een volledige selectie tot zijn beschikking, maar dat is niet het geval. Natuurlijk zijn de gevallen van Alex Zinchenko en Vitezslav Jaros bekend; zij zijn dermate geblesseerd dat ze dit seizoen niet meer in actie komen. Maar dat geldt niet voor bijvoorbeeld Ko Itakura. Hij is er opnieuw niet bij in Zwolle.

De Japanner is al weken niet te vinden op het veld. Hij gaf in een interview deze week aan erg blij te zijn bij Ajax, maar maakt minder minuten dan gehoopt. Hij kwam voor ruim 10 miljoen binnen, maar heeft nu een onbekende blessure.

Kasper Dolberg

Er is ook goed nieuws, volgens Ajax Life: Kasper Dolberg is er wel gewoon weer bij. Hij viel geblesseerd uit in het duel met NEC, maar is weer fit. Ook Youri Baas was deze week afwezig bij de open training van Ajax, maar kan gewoon spelen.

Dan zijn er nog twee spelers die benoemd moeten worden. Zij moeten namelijk oppassen tegen PEC Zwolle. Zowel Youri Regeer als Wout Weghorst staan op scherp. Beide heren hebben 4 kaarten achter hun naam en bij een vijfde zouden ze geschorst zijn. Mocht dat gebeuren dan missen zij het duel met FC Groningen.