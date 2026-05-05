Rob Jansen heeft een boekje open gedaan over de veelbesproken Pierre van Hooijdonk. De ex-zaakwaarnemer herkent zich wel in het beeld wat is geschetst van de adviseur van NAC. "Pierre had overal ruzie. Hij kan niet tegen kritiek", is Jansen openhartig.

Van Hooijdonk was de afgelopen weken veel in het nieuws door het onderzoek dat er naar hem zou ingesteld zijn bij NAC. De adviseur van de raad van commissarissen zou een opvallende rol hebben gehad bij de transfervrije overstap van zijn zoon naar het Portugese Estrela. Van Hooijdonk maakte openlijk ruzie met een journalist van Voetbal International, het medium dat het nieuws over het onderzoek naar buiten bracht.

De situatie wordt ook besproken bij de podcast KieftJansenEgmondGijp. Wim Kieft kent Van Hooijdonk goed en Rob Jansen was zelfs betrokken bij alle transfers van de aanvaller. Hij noemt de oud-voetballer 'markant' en deelt zijn ervaringen met de voetballer. "Hij had nooit genade in een onderhandeling. Moest altijd het onderste uit de kan. Hij is snel boos ook. Als je kritiek op hem hebt, is hij snel boos", zo zet Jansen een aantal karaktertrekken van Van Hooijdonk uiteen.

Wat dat betreft heeft Jansen wel veel geleerd van het werken met Van Hooijdonk. "Iets wat je irriteert, daar kan je ook van leren. Dus hij was een hele interessante speler om mee te werken. Hij heeft ook overal wel ruzies gehad. Hij staakte in Engeland. Ik heb nooit echt ruzie met hem gehad, maar hij kan niet zo goed tegen kritiek. Je moet het ook wel kunnen hebben als iemand een andere mening heeft dan jij. Daar moet je tegen kunnen." Jansen hielp Van Hooijdonk bij onder andere zijn transfers naar Fenerbahçe, Benfica en Nottingham Forest.

Kieft kent Van Hooijdonk ook goed door hun gezamenlijke werk bij Studio Voetbal. Daar heeft de oud-voetballer geen problemen met de adviseur van NAC. "Een aardige jongen", vertelt Kieft over de voormalig Oranje-international.