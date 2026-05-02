NAC Breda lijkt af en toe een stuurloos schip. Ze lijken volle vaart af te stevenen op degradatie uit de Eredivisie. Volgens fans is het dan ook tijd voor verandering. Een van de stuurlui die in hun ogen moet vertrekken, is adviseur Pierre van Hooijdonk.

Het gaat er onstuimig aan toe achter de schermen in Breda. De supporters zijn vooral ontevreden over de aanstaande degradatie en verwijten dat vooral het bestuur. Afgelopen week werd het stadion beplakt met de nodige spandoeken. Onder meer "Pierre, rot op" en "Nog Altijd Chaos (NAC)" viel er te lezen. De foto's werden gedeeld door supportersgroepen Front 65, Breda Loco's en Vak G.

"De zoveelste degradatie in de clubgeschiedenis is nabij. Sportief en technisch gefaald, bestuurlijke chaos en 'duistere dealtjes'", werd in een statement naar buiten gebracht. Met dat laatste doelen ze op de rol die adviseur Van Hooijdonk speelde in de transfer van zijn zoon Sydney naar Portugal. Daar verdiende NAC geen cent aan.

Nieuw spandoek

Zaterdag in de belangrijke uitwedstrijd tegen FC Utrecht hadden de uitsupporters wat doeken naar binnen gesmokkeld. Die werden tijdens het duel uitgerold. "NOS wanneer worden jullie wakker. Hij is een toezichthoudende stakker", stond er dit keer op in de richting van Van Hooijdonk. De oud-voetballer van onder meer NAC, Benfica, Feyenoord en Fenerbahçe is analist bij de publieke omroep. Ook waren ze creatief: "Wie is de mol? Papa in zijn dubbelrol!"

Degradatie lijkt amper te voorkomen

NAC zit sportief in zwaar weer. Degradatie lijkt nabij, of er moet nog een wonder gebeuren. Ze hebben vijf punten minder dan nummer 16 Telstar. Een andere mogelijke uitkomst is dat NAC gelijk krijgt in de beruchte 'paspoortgate'. Uitspraak daarover is aanstaande maandag om 12.00 uur.