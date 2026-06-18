Giovanni van Bronckhorst werd door Feyenoord aangesteld als opvolger van de Robin van Persie. De twee speelden in het verleden samen bij het Nederlands elftal en zijn ook goed bevriend. De nieuwe Feyenoord-trainer reageerde bij een persconferentie op het ontslag van Van Persie, die hij ondanks hun band vooralsnog niet gesproken heeft.

Feyenoord ontsloeg eerder deze maand Van Persie en kwam uiteindelijk uit bij Van Bronckhorst als zijn opvolger. Van Bronckhorst keert daarmee na zes jaar terug in De Kuip en neemt het stokje over van iemand die hij goed kent. De twee speelden tenslotte jarenlang samen in Oranje en ook speelde Van Persie de laatste periode van zijn carrière als voetballer bij het Feyenoord van trainer Van Bronckhorst.

De nieuwe coach reageerde bij de persconferentie op hoe hij het ontslag van Van Persie had beleefd: "Ik heb een mooie tijd meegemaakt als speler met hem bij Oranje en bij Feyenoord. Het is gelopen zoals het gelopen is, daar heb ik ook geen invloed op gehad."

Van Bronckhorst werd zelf in de afgelopen jaren ook twee keer ontslagen en weet dus hoe het voelt: "Het gevoel dat hij nu heeft, is voor mij heel herkenbaar. Dat is geen fijn gevoel, dat heb ik bij Besiktas en Rangers meegemaakt. Dat is niet wat je wil, maar is helaas wat bij het trainerschap hoort. Daar moet je als coach mee leven en het verwerken. Ik denk dat Robin daar sterk genoeg voor is. Hij komt hier wel uit en zal zijn voordeel eruit halen voor de toekomst."

'Hij was druk'

De nieuwe Feyenoord-coach heeft nog niet uitgebreid gesproken met zijn voorganger, maar probeerde dat wel: "Ik heb hem geprobeerd te bellen, maar hij was druk met avondeten in een mooi restaurant. "

Van Bronckhorst gaat er vanuit dat het gesprek met Van Persie er nog wel gaat komen: "We hebben een verleden en een band met elkaar. Ik vind het belangrijk om met hem te praten over zijn ontslag. Ik denk dat het goed is om daar meer als vriend over te spreken in plaats van als nieuwe hoofdtrainer", stelt hij.

Ontslag Robin van Persie

De aanstelling van Van Bronckhorst volgde erg rap op het ontslag van Van Persie. Dévy Rigaux, de technisch directeur, vertelt over het proces. "We hebben een zeer objectieve analyse gemaakt van de afgelopen twaalf aanden. Daar hebben wij geconstateerd dat de trend dalend was en dat de kloof met PSV groter werd. Daarom hebben wij besloten om niet door te gaan met Robin. Dat gesprek was het moeilijkste wat er is, maar dat hebben we sereen gedaan. Daar reageerde hij ook sereen op, hij gaf een hand en wenste ons het beste."

Daarna was het gesprek met Van Bronckhorst snel ingepland. "Het gesprek met het kwam pas na het ontslag van Van Persie. In het gesprek met Gio en Sipke kregen wij een goed gevoel en in onze analyse waren wij er dan ook van overtuigd dat het straks structureel succesvoller zal zijn met Gio dan met Robin."

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