Ali Boussaboun en Arjen Robben vormden in het seizoen 2001/2002 een gevaarlijk duo bij FC Groningen. De oud-aanvaller van onder meer Feyenoord en NAC Breda zag van dichtbij hoe de piepjonge Robben zich ontwikkelde tot wereldtopper. In de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast vertelt Boussaboun over de moeilijke beginperiode van de destijds 17-jarige Robben. "Toen zei ik: jongen, maak je niet druk over degenen die zo tegen je tekeer gaan."

Boussaboun en Robben reden regelmatig samen naar trainingen van FC Groningen, omdat het jonge talent van De Trots van het Noorden nog géén rijbewijs had. "In mijn tijd bij FC Groningen was hij nog een zeventienjarig jochie op de linkerkant", zegt de dertienvoudig international van Marokko. "Hij was nog wel een beetje onbesuisd en werd op dat moment zelfs nog een beetje uitgefloten door het eigen publiek, omdat hij nog zó onbevangen speelde", herinnert Boussaboun zich.

'Teamgenoten gingen tekeer tegen hem'

Boussaboun sprak de jonge vleugelaanvaller extra moed in tijdens zijn ritjes naar de club. "Hij was toen alleen maar bezig met het maken van acties, allemaal met zijn hoofd naar beneden. Bij FC Groningen hadden we toen geen hechte groep en ik weet nog goed dat hij helemaal met de grond gelijk werd gemaakt. Teamgenoten gingen tekeer tegen hem, terwijl ze hem juist zouden moeten helpen."

'Dit is hun plafond'

De ex-aanvaller was toen zelf nog maar 22 jaar, maar had al meer dan honderd wedstrijden bij ADO Den Haag in zijn benen. "Ik was dus redelijk ervaren en zat op een gegeven moment met Robben in de auto. Toen zei ik: 'Jongen, maak je niet druk over degenen die zo tegen je tekeer gaan. Dit is hun plafond en ze moeten blij zijn als ze hier volgend jaar nog mogen voetballen, terwijl jij voor vijf jaar hebt getekend bij PSV. Ga lekker genieten'", vertelt Boussaboun.

Ongekende kwaliteiten

Volgens Boussaboun zag je vervolgens al snel dat Robben over kwaliteiten beschikte die je zelden tegenkomt bij een speler van die leeftijd. "Naarmate het seizoen vorderde ging het draaien bij hem, toen zag je dingen bij een zeventienjarige jongen die héél speciaal waren. Toen zag je wel: hij is geen normale speler, hoor", besluit Boussaboun, die Robben vervolgens carrière zag maken bij PSV, Chelsea, Real Madrid en Bayern München.

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de nieuwe aflevering van de dagelijkse Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast bespreken Robert Maaskant en Ali Boussaboun het optreden van Danny Makkelie bij de openingswedstrijd van Amerika. Er waren nog meer Nederlandse tinten bij die wedstrijd die niet onbesproken mogen blijven.

Verder kwam ook de bijzondere uitspraak van de burgemeester van New York voorbij. Hij weet zeker dat Nederland snel sneuvelt en Marokko ver komt, die uitspraak zorgt voor veel discussie aan tafel.

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