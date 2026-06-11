Go Ahead Eagles heeft een nieuwe trainer gepresenteerd na het verrassende vertrek van Melvin Boel. Joseph Oosting heeft in Deventer een contract voor twee seizoenen getekend. Tot afgelopen mei was Oosting trainer van Royal Antwerp in België, nadat hij het bij FC Twente goed had gedaan en derde was geëindigd in de Eredivisie.

“Ik ben erg blij met deze stap. Wat mij aanspreekt in deze club is het authentieke en volkse karakter. Dat past bij wie ik zelf ben. Ik zie mezelf ook als een volkse jongen en voel me thuis bij een club als deze. Daarnaast is het een club die volop in ontwikkeling is. De afgelopen jaren zijn er vanuit de Keuken Kampioen Divisie mooie stappen gezet, met als absoluut hoogtepunt natuurlijk de bekerwinst. Je ziet dat er gebouwd wordt aan de toekomst, en juist dat proces spreekt mij enorm aan. Ik hou ervan om samen iets op te bouwen en verder te ontwikkelen", zegt Oosting op de website van zijn nieuwe club.

'Sociaal en nuchter'

Technisch manager Marc van Hintum is in z'n nopjes met de aanstelling van de 54-jarige Oosting. “We zijn heel blij dat we Oosting hebben kunnen aanstellen als nieuwe coach. We hebben met hem een trainer aangesteld waar we veel vertrouwen in hebben. Joseph is een uitstekende people manager en heeft laten zien dat hij bij verschillende clubs goede resultaten kan behalen. Bij de clubs waar hij heeft gewerkt, heeft Joseph bewezen dat hij spelers beter maakt en het maximale uit een team kan halen. Hij is sociaal, nuchter en staat met beide benen op de grond. Dat sluit aan bij de waarden van onze club."

'Onderdeel van mijn visie'

Als hoofdtrainer van RKC in het verleden, een club die hij vergelijkt met GAE, heeft hij geleerd om met ploegen van dit kaliber te werken. "Bij RKC hebben we laten zien hoe belangrijk het is om stap voor stap te bouwen. Daar was het doel om te overleven in de Eredivisie en dat is gelukt. Tegelijkertijd blijft spelersontwikkeling essentieel. Als Nederlandse club moet je spelers beter maken en helpen groeien. Dat is een belangrijk onderdeel van mijn visie.”

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