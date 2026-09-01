De KNVB verraste met de aanstelling van Sander van der Eijk als scheidsrechter bij Ajax - PSV komend weekend. De pas 35-jarige arbiter gaat zijn eerste topduel in de Eredivisie ooit fluiten. Voor veel fans zal het een relatief onbekende naam zijn. Eerder werd hij vanwege zijn woonplaats bevraagd naar zijn voorkeur voor wellicht Ajax.

Het feit dat Van der Eijk uit Amstelveen komt, enkele kilometers van de Johan Cruijff Arena in Amsterdam verwijderd, doet al sinds zijn aanstelling voor de topper stof opwaaien bij fans van zowel PSV als Ajax. De Eindhovense supporters spreken op sociale media hun vrees uit voor partijdigheid, terwijl ze in Amsterdam juist bang zijn dat de jonge scheidsrechter juist extra zijn best wil doen om te bewijzen dat hij níét partijdig is. Kortom, hij kan het moeilijk goed doen zaterdagavond vanaf 20.00 uur. Eerder vertelde hij al dat hij helemaal geen voorkeur heeft.

De ligging van Amstelveen is niet alleen dichtbij Amsterdam, maar ook bij Utrecht en AZ in Alkmaar. Dat is echter nooit een probleem geweest voor hem en de KNVB, getuige ook het feit dat hij de traditionele top-drie wel al floot alleen nog nooit tegen elkaar. Vergelijk het met Danny Makkelie, die jarenlang de schijn tegen had omdat hij in Rotterdam werkte. Maar nadat hij ook al jaren Feyenoord floot in reguliere én topduels, verstomde die kritiek. Aan Van der Eijk dus dezelfde taak vanaf nu.

'Ik ben niet voor Ajax'

In 2021 sprak hij al met 1Amstelveen uit zijn woonplaats over mogelijke voorkeuren voor Nederlandse clubs. Hij liet er geen twijfel over bestaan dat hij altijd neutraal is. "Ik ben niet voor Ajax. Als je dat wel bent, moet je dat aangeven en dan kom je er ook niet. Maar ik kan je vertellen dat het echt niet het geval is. Ook nooit geweest, ook als kind niet. Ik ben al sinds mijn veertiende scheidsrechter. Pas als ik Oranje kijk, voel ik me weer fanatiek worden. Ik kijk op tv ook alleen maar naar de scheidsrechter."

In Europa is het voor Van der Eijk een ander verhaal. "Dan ben ik voor het Nederlands voetbal, welke club er dan ook speelt. Ajax voelt voor mij ook niet anders dan een andere club. Ik heb dromen om in de Johan Cruijff Arena, De Kuip en in het Philips Stadion te fluiten", zei Van der Eijk toen. Die dromen zijn allemaal al uitgekomen, nu dus de eerste wedstrijd tussen twee grootmachten van de Eredivisie. Vlakbij zijn woonplaats Amstelveen.