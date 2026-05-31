Brian Brobbey heeft tijdens zijn eerste seizoen bij Sunderland allesbehalve een slechte indruk gemaakt in de Premier League. Dat staat in schril contrast met zijn moeizame laatste periode bij Ajax. Inmiddels heeft de Nederlandse spits teruggeblikt op zijn laatste jaar in Amsterdam.

Over zijn eigen laatste seizoen in Amsterdam is Brobbey niet uitsluitend negatief. "Het waren niet veel doelpunten, maar andere dingen gingen wel goed, zoals de bal vasthouden en het team helpen", zo legde de spits uit aan Voetbal International.

Hij vervolgde: "Farioli zei dat ik altijd door moest gaan en dat ik in zijn ogen heel belangrijk was. Dat heb ik meegenomen uit dat jaar: dat ik altijd moet blijven doorgaan. Want hij stelde me toch telkens weer op. Het was niet het seizoen waarop ik had gehoopt bij Ajax, maar hij vond me belangrijk en zag wat ik voor het team deed. Dus ik kijk er eigenlijk wel goed op terug."

Trouwe supporter

Ondanks dat hij niet meer voor de Amsterdamse club speelt, support hij Ajax nog steeds. "Ajax zit en blijft altijd in mijn hart. Ik probeer nog steeds alle wedstrijden te kijken, op mijn iPad", zo zei hij.

De oud-spits van de Amsterdammers verwacht bovendien dat de club de weg omhoog snel weer weet te vinden. Wel vindt hij het pijnlijk dat Ajax mogelijk genoegen moet nemen met deelname aan de Conference League.

"Het is geen makkelijk seizoen geweest. Het is niet leuk om Ajax zo te zien, eerlijk gezegd. Vervelend. Maar ik denk dat het wel goed komt. Ze hebben een nieuwe technisch directeur gehaald, Jordi Cruijff, en er komt ook een nieuwe trainer, zag ik voorbij komen. Dus hopelijk komt het goed."

Conference League

Na een spannende play-offfinale tegen FC Utrecht stelde Ajax alsnog een plek in de voorrondes van de Conference League veilig. Sunderland komt volgend seizoen uit in de Europa League, waardoor een weerzien met Brobbey er voorlopig niet in zit. De spits had graag nog eens teruggekeerd naar Amsterdam.

"Ik had eigenlijk gehoopt dat Ajax ook de Europa League zou halen, zodat we misschien tegen ze konden spelen. Dat was leuk geweest, om weer naar de Johan Cruijff ArenA te komen, maar ja, helaas", zo besloot Brobbey.

Eerste jaar in Engeland

Brobbey maakte tijdens zijn eerste seizoen bij Sunderland geen al te slechte indruk. De spits kwam in 31 Premier League-wedstrijden tot zeven doelpunten en één assist. Daarmee was hij vaker trefzeker dan in zijn laatste seizoen bij Ajax, toen hij in dertig Eredivisie-duels slechts vier keer scoorde.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover