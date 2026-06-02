Ajax heeft de vacature van hoofdtrainer voor het nieuwe seizoen dan eindelijk ingevuld. De club was na een dramatisch seizoen op zoek naar een nieuwe coach, en heeft nu een akkoord met één van de droomkandidaten van Jordi Cruijff.

Ajax presenteerde dinsdagavond namelijk Michel als de nieuwe hoofdtrainer. De Spaanse coach heeft een contract ondertekend van twee jaar. Hij wordt in Amsterdam de opvolger van Oscar Garcia, die het afgelopen jaar als interim-trainer afmaakte. Garcia was de derde coach in een jaar tijd bij Ajax, want het dramatische seizoen kostte zowel John Heitinga als Fred Grim de kop. Wat de toekomst van Garcia is, en of hij mogelijk terugkeert naar Jong Ajax, is nog onduidelijk.

Met Michel haalt Ajax één van de droomkandidaten van technisch directeur Cruijff binnen. Cruijff heeft een verleden in Spanje en dus is het niet verrassend dat nieuwe trainer ook uit dat land afkomsitg is.

Michel was echter niet de enige naam op het verlanglijstje van Cruijff. Volgens De Telegraaf stonden ook Pep Guardiola, PSV-coach Peter Bosz en de onlangs bij Liverpool ontslagen Arne Slot daarop, maar zij hapten allemaal niet toe.

Hoogte- en dieptepunten in Spanje

De 50-jarige Michel, wiens volledige naam Miguel Angel Sanchez Munoz is, komt over van Girona. Bij de Spaanse club werkte hij de afgelopen vijf jaar. Met Girona promoveerde hij in zijn eerste seizoen naar het hoogste niveau en daar maakte hij in 2024 indruk door als derde te eindigen. Dat leverde de club de eerste deelname aan de Champions League op.

Daarna ging het echter bergafwaarts met de club, waar onder anderen Donny van de Beek en Daley Blind onder contract staan. Girona eindigde afgelopen seizoen als negentiende en degradeerde daardoor uit La Liga. Michel vertrok vervolgens en gaat nu dus aan de slag bij Ajax. Mogelijk lukt het Michel als nieuwe hoofdtrainer om Blind te verleiden voor een terugkeer naar de Arena.

Dramatisch jaar Ajax

Daar wacht hem een flinke taak om de gevallen topclub uit het slop te trekken. Ajax eindigde na een dramatisch jaar slechts als vijfde en wist via de play-offs ternauwernood een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League af te dwingen. Michel krijgt dus weinig tijd om te wennen, want al op 23 juli speelt Ajax de eerste officiële wedstrijd van het seizoen.

