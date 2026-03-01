Ajax kan maximaal profiteren van de verliespartij van NEC. De derde plek kan van de Ajacieden zijn als ze niet verliezen van PEC Zwolle, maar een overwinning zou het beste zijn. Daarmee verhogen ze de druk op Feyenoord, dat later op de middag tegen FC Twente speelt. Fred Grim kiest noodgedwongen voor Wout Weghorst in de spits, Kasper Dolberg heeft nog wat last. Volg het duel hier live.

Feyenoord profiteerde van het gelijke spel tussen de twee concurrenten in de strijd om plek twee, waardoor de Rotterdammers vijf punten meer hebben dan NEC en Ajax. Het duel van Ajax tegen PEC Zwolle is daarom van groot belang. Ook omdat NEC wéér punten verspeelde, waardoor ze voorlopig definitief afhaken in de strijd om plek twee. Verliest Ajax ook dan haken zij ook af.

Opstelling Ajax

Paes; Rosa, Baas, Sutalo, Wijndal; Regeer, Klaassen, Gloukh; Bounida, Weghorst, Godts

Blessures bij Ajax

Grim heeft wel wat wijzigingen doorgevoerd in de opstelling. Zo staat Wout Weghorst op de plek van Kasper Dolberg in de spits, dat heeft waarschijnlijk te maken met het pijntje van de Deen. Daarnaast zijn Sean Steur en Kian Fitz-Jim hun basisplek kwijt, waardoor Oscar Gloukh en Davy Klaassen in de basis staan. Klaassen neemt de plek van Steur over, Gloukh die van Fitz-Jim.

Voor deze wedstrijd had Grim natuurlijk liever een volledige selectie tot zijn beschikking, maar dat is niet het geval. De blessures van Alex Zinchenko en Vitezslav Jaros zijn bekend; zij zijn dermate geblesseerd dat ze dit seizoen niet meer in actie komen. Maar dat geldt niet voor bijvoorbeeld Ko Itakura. Hij is er opnieuw niet bij in Zwolle.

De Japanner is al weken niet te vinden op het veld. Hij gaf in een interview deze week aan erg blij te zijn bij Ajax, maar maakt minder minuten dan gehoopt. Hij kwam voor ruim 10 miljoen binnen, maar heeft nu een onbekende blessure.

Weghorst op scherp

Dan zijn er nog twee spelers die benoemd moeten worden. Zij moeten namelijk oppassen tegen PEC Zwolle. Zowel Youri Regeer als Wout Weghorst staan op scherp. Beide heren hebben vier kaarten achter hun naam en bij een vijfde zouden ze geschorst zijn. Mocht dat gebeuren dan missen zij het duel met FC Groningen.