Oud-international Daryl Janmaat (36) kwam deze week groot in het nieuws met een openhartige onthulling. De voormalig rechtsback van onder meer Feyenoord en Newcastle United vertelde verslaafd te zijn geweest aan cocaïne. Die ontboezeming wordt ook breed uitgemeten in de internationale pers.

In de documentaire Echte mannen huilen niet onthulde Janmaat zijn verslaving. Vervolgens ging hij in gesprek met het AD dieper in op de ernstige situatie destijds. Daarin zei hij dat hij "heel erg diep" heeft gezeten. "Ik heb drie kinderen die ook dingen horen en lezen. Alle details benoemen kan en wil ik niet, maar mijn cocaïneverslaving heeft veel ellende aangericht."

Daryl Janmaat na onthulling over verslaving groot nieuws

Vanwege zijn voetbalverleden werd het nieuwtje van Janmaat ook opgepikt in de buitenlandse media. Met name in Engeland, waar hij voetbalde voor Newcastle United en Watford. 'Drughel', pakt The Sun dan ook groot uit. 'Ex-Newcastle-ster Daryl Janmaat onthult dat zijn cocaïneverslaving zijn huwelijk heeft verwoest en 'veel schade heeft aangericht.' Ook Daily Mail gaat er mee aan de haal. 'Voormalig Newcastle-ster (36) onthult in een hartverscheurende bekentenis dat hij een cocaïneverslaving heeft en dat zijn huwelijk voorbij is', schrijven zij.

Het Poolse Fakt noemt het 'de val van een ster'. 'Hij leidde een perfect leven, maar na zijn pensionering raakte hij verslaafd aan een verwoestende verslaving', melden ze verder. 'Afkickkliniek, gezinsbreuk. WK-medaillewinnaar raakt aan de drugs', vermeldt het Tsjechische Sport.

Daryl Janmaat terug op het rechte pad