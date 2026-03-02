Dat niet iedereen goed om kan gaan met 'het zwarte gat' na een carrière, bewijst Daryl Janmaat maar weer. De ex-international (36) van Oranje zocht zijn heil in verdovende middelen toen hij nog niet al te lang geleden stopte met voetballen.

Oud-international Janmaat is na zijn voetballoopbaan verslaafd geraakt aan drugs. De 36-jarige voormalige rechtervleugelverdediger vertelt daarover in de documentaire 'Echte mannen huilen niet', die maandagmiddag in première ging in theater Tuschinski in Amsterdam. Toen Janmaat in 2022 stopte als voetballer, viel hij in een zwart gat. Dat kwam onder meer door het wegvallen van de structuur die hij als voetballer gewend was in zijn dagelijkse leven, vertelt hij in de documentaire.

34 keer voor Oranje, veel grote clubs op zijn naam

Janmaat kwam 34 keer uit voor het Nederlands elftal, waarmee hij in 2014 op het WK in Brazilië als derde eindigde. Hij voetbalde onder meer voor Feyenoord, Newcastle United en Watford en begon en eindigde zijn profloopbaan bij ADO Den Haag. Janmaat heeft zich laten behandelen voor zijn verslaving. Het gaat nu goed met hem.

'Schokkende feiten'

"Toen ik een paar jaar geleden met 113 sprak, wezen ze me op een paar schokkende feiten. Twee keer zoveel mannen als vrouwen laten het leven los. Maar veel minder mannen dan vrouwen zoeken hulp. Waarom? Omdat het niet past bij hun beeld van wat mannelijkheid is", zegt filmmaker Hanna Verboom, die de documentaire over kwetsbaarheid bij mannen (en dus ook voetballers) maakte. "Kwetsbaarheid wordt vaak gezien als zwakte. Maar je hoeft het niet alleen te doen."

'Echte mannen huilen niet'

In de documentaire 'Echte mannen huilen niet' komt een groep oud-profvoetballers uit Nederland enkele dagen bijeen om, onder begeleiding, te praten over hun mentale gezondheid. De rode draad van de documentaire is dat veel voetballers tijdens hun loopbaan niet de ruimte hebben gevoeld daarover te praten. Tijdens de sessies komen veel emoties los bij de oud-profs, onder wie Ron Vlaar, Gianni Zuiverloon, Edson Braafheid en Ryan Donk. De makers hopen met de documentaire een taboe te doorbreken.