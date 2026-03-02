Daryl Janmaat kwam in de documentaire 'Echte mannen huilen niet' naar buiten over zijn drugsverslaving. De voormalig verdediger van onder meer het Nederlands elftal, ADO Den Haag, Feyenoord en Newcastle United sprak openhartig over het 'zwarte gat' na zijn carrière en hoe cocaïne hem te pakken kreeg.

De 36-jarige ex-topvoetballer stopte in 2022 met voetballen en raakte daarna al snel verslaafd. Hij zag de ellende om hem heen steeds groter worden door zijn verslaving. "Ik heb heel diep gezeten, echt heel erg diep", zegt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. Veel vertellen wil hij wel, maar niet álles. "Ik heb drie kinderen die ook dingen horen en lezen. Alle details benoemen kan en wil ik niet, maar mijn cocaïneverslaving heeft veel ellende aangericht."

'Heel veel mensen pijn gedaan'

Janmaat kon naar eigen zeggen 'niet omgaan' met het feit dat zijn carrière vroeger dan dat hij wilde stopte wegens een slepende knieblessure en een verkeerde injectie. De frustraties, het verdriet en de boosheid vormden mede het zwarte gat waar hij in viel. "Plotseling was ik de structuur kwijt die ik jarenlang als voetballer had gehad. Dat was moeilijk. De verslaving aan cocaïne sloop er geleidelijk in. Je gaat liegen tegen de mensen van wie je houdt. Dat is verschrikkelijk. Ik heb veel mensen pijn gedaan."

Relatie

Die pijn kwam onder meer uit de relatie die hij had en heeft met zijn 'op papier' nog vrouw. "Ik ben officieel nog getrouwd, maar we zijn niet meer bij elkaar. De relatie liep al niet lekker hoor, maar die verslaving heeft natuurlijk niet geholpen. Er is veel beschadigd geraakt, al gaan we weer goed met elkaar om." Ook zijn kinderen ziet hij nog en dat maakt Janmaat voorzichtig als hij over dit onderwerp praat. Omdat het nu weer de goede kant op gaat, durft hij er over te praten en waarschuwt hij (potentiële) lotgenoten.

'Het ging heel slecht met mij'

"Cocaïne maakt veel kapot. Mijn familie en vrienden waren er voor me, maar ik heb veel mensen teleurgesteld. Je gaat liegen en verdraaien. Dat is vermoeiend, maar bovenal erg pijnlijk. Of het levensbedreigend is geweest? Nou, ik zat diep, heel erg diep. Ik heb momenten gehad dat het echt heel slecht met mij ging, laten we het daar maar op houden."