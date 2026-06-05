Scheidsrechter Rob Dieperink zal na de zomerstop terugkeren op de Nederlandse voetbalvelden. De 38-jarige arbiter raakte de afgelopen maanden volop in opspraak nadat hij in Londen werd gearresteerd op verdenking van aanranding van een 17-jarige jongen. De zaak werd uiteindelijk geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. "Het heeft een ontzettende impact gehad", vertelt manager scheidsrechterszaken Raymond van Meenen.

Dieperink was in april in Engeland als VAR actief bij het duel tussen Crystal Palace en Fiorentina toen hij werd aangehouden. De FIFA besloot daarna dat hij niet meer als videoscheidsrechter wordt ingezet op het WK. Ook in Nederland bleef de rel niet zonder gevolgen: vlak voor de laatste speelronde van de Eredivisie werd hij van de wedstrijd tussen NEC en Go Ahead Eagles gehaald.

Begeleiding van KNVB

Volgens Van Meenen krijgt Dieperink momenteel intensieve begeleiding van de KNVB, zodat hij na de zomer weer kan terugkeren als scheidsrechter in het betaald voetbal. "Het heeft een ontzettende impact gehad. Het gaat nu redelijk goed met hem en wij willen hem optimaal begeleiden in het hele traject. Alles is er op gericht om hem na de zomer weer op het veld en als VAR in te zetten."

Harde reacties richting Dieperink

De KNVB houdt er rekening mee dat supporters hard kunnen reageren zodra Dieperink weer opduikt in een stadion, de arbiter heeft namelijk ook al zijn social media-kanalen verwijderd. Van Meenen maakt duidelijk dat daar uitgebreid over gesproken wordt. "Scheidsrechters staan sowieso onder druk. Als je rood haar hebt, is er ook een kans dat je wordt uitgescholden als rooie."

"Je moet er tegen kunnen en bij wat je met je meedraagt en hoe je daarmee omgaat, word je begeleid. Uiteraard zijn we ermee bezig met wat er zou kunnen gebeuren, maar hij is heel goed in staat om daar op een goede manier mee om te gaan. Dat is ook onderdeel van een selectieproces, hoe iemand omgaat met massale spreekkoren", gaat Van Meenen verder.

Rentree in Nederland

De kans is groot dat Dieperink zijn rentree niet direct maakt op het hoogste niveau. "Hij is er even uit geweest. De kans dat hij in de Keuken Kampioen Divisie begint, is groter dan een eerste wedstrijd in de Eredivisie", besluit Van Meenen.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover