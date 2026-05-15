Vrijdag ontplofte er een kleine bom in de Nederlandse voetbalwereld. Nadat het nieuws naar buiten kwam dat scheidsrechter Rob Dieperink in april werd aangehouden op verdenking van aanranding van een minderjarige, ging het online los. De hoofdpersoon en de KNVB geven nu hun eerste reactie. "Het doet mij veel verdriet."

Rob Dieperink werd op 9 april aangehouden in Engeland op de verdenking van aanranding van een 17-jarige jongen. De toparbiter was zich juist aan het klaarmaken voor de laatste speelronde in de Eredivisie en het aankomende WK. Maar daar is inmiddels een streep doorheen gezet. Dieperink heeft inmiddels zelf gereageerd op de aantijgingen.

'Teleurgesteld'

"Het doet mij veel verdriet dat ik ten onrechte beschuldigd ben", begint de 38-jarige scheidsrechter uit Borculo in een exclusieve reactie tegenover De Telegraaf. "Vanaf het begin heb ik volledige medewerking verleend aan het politieonderzoek en ook direct volle openheid gegeven aan FIFA, UEFA en de KNVB. De beschuldigingen zijn weerlegd en de zaak is na een adequaat en grondig onderzoek door de politie binnen twee weken geseponeerd."

"Ik ben dankbaar voor de steun die ik van de KNVB heb ontvangen en de wijze waarop zij met deze zaak zijn omgegaan", vervolgt Dieperink, die wel zeer teleurgesteld is in de consequenties van het onderzoek. "Het is jammer dat FIFA heeft besloten mij niet meer aan te stellen voor het WK, daar ben ik uiteraard teleurgesteld over."

Reactie KNVB

Ook voetbalbond KNVB heeft een eerste reactie gegeven op het voorval. "Wij staan voor een veilige en integere voetbalcultuur op alle niveaus en nemen meldingen van ongewenst gedrag altijd serieus", begint de bond. "Vanzelfsprekend vinden wij dat een Nederlandse scheidsrechter van onbesproken gedrag moet zijn, maar wij vinden het ook belangrijk dat hij de kans krijgt zijn verhaal te vertellen en niet onterecht wordt beschuldigd."

"In dit specifieke geval heeft de politie in het Verenigd Koninkrijk de zaak onderzocht en geseponeerd. Rob Dieperink heeft vanaf het eerste moment volledige medewerking verleend en openheid van zaken gegeven richting de KNVB, en op basis van alle beschikbare informatie zien wij geen aanleiding hem niet aan te stellen voor wedstrijden in de Nederlandse competitie", aldus de KNVB.

Op het WK van komende zomer is er met Dennis Higler ook nog een andere Nederlandse VAR aanwezig. Hij zou in plaats van Dieperink de wedstrijden onder leiding van Danny Makkelie op zich kunnen nemen.

