Scheidsrechter Rob Dieperink was onlangs wereldwijd in het nieuws vanwege een ernstige verdenking van grensoverschrijdend gedrag. Hij werd vorige maand aangehouden in een hotel in Engeland, maar de aanklacht tegen hem werd geseponeerd vanwege een gebrek aan bewijs. Collega Bas Nijhuis spreekt zich uit over de gevolgen voor de arbiter.

Dieperink komt vrijdag ter sprake in Vandaag Inside. Nijhuis is naar Curaçao gevlogen om bij het programma aan de bar te zitten.

Dieperink werd in een hotel in Londen aangehouden voor de zeer serieuze verdenking van aanranding van een 17-jarige. Hij werkte mee aan het onderzoek maar de verdenkingen konden niet bewezen worden. Daarom werd de aanklacht geseponeerd.

"Het is goed van de KNVB dat ze openheid hebben gegeven aan De Telegraaf. Want die krant had een heel ander verhaal wat ze naar buiten wilde brengen", weet Nijhuis. Ze hebben openheid van zaken gegeven, waardoor ook de kant van het verhaal van Dieperink belicht werd. "Ik denk dat het prima is gegaan op die manier."

Gevolgen

Johan Derksen denkt dat Dieperink er als scheidsrechter veel last van krijgt. "Dat is dus nu de vraag", zegt Nijhuis. "In Nederland zijn we best wel zo van: als het klaar is, zul je toch een keer door moeten. Maar ja, de FIFA heeft wel gezegd dat hij niet naar het WK gaat. Dat was eerst nog wel het geval. Dat was natuurlijk wel een teleurstelling. Maar die willen natuurlijk ook scheidsrechters van onbesproken gedrag."

Ook de UEFA doet voorlopig geen beroep meer op hem. In Nederland was Dieperink gewoon nog actief, zowel op het veld als daarbuiten als VAR. "Het ligt heel gevoelig", benadrukt Nijhuis. "Als er niks is gebeurd, hoop ik echt wel dat hij gewoon weer aangesteld wordt bij Champions League-wedstrijden. Maar ik denk wel dat het er altijd overheen blijft hangen."

"Hij moet in Nederland straks gewoon weer het stadion in gaan en dan is het te hopen dat supporters ook gewoon normaal doen", vervolgt hij. "Je zult altijd krijgen dat er een keer wat gezongen wordt, maar daar is hij denk ik wel sterk genoeg voor."

