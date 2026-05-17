Voor Ajax krijgt het dramatische jaar een passend einde. FC Twente verloor van PSV en dus hadden de Amsterdammers aan een zege genoeg om de play-offs te ontlopen, maar in een kletsnat Heerenveen lukte dat niet: 0-0. NEC werd de lachende derde met een 2-1 zege op Go Ahead Eagles en die ploeg gaat dus de voorronde van de Champions League in.

Bovenin leek Twente de belangrijkste kandidaat voor de derde plek, want zij begonnen immers op die positie aan de speelronde. Uit bij PSV wachtte echter een zwaar duel en dat bleek: de landskampioen was met liefst 5-1 te sterk. Daardoor waren zij afhankelijk van de resultaten op de andere velden.

NEC greep de kans om een ticket voor de voorronde van de Champions League te pakken. De Nijmegenaren wonnen met 2-1 van Go Ahead Eagles, waardoor NEC over FC Twente heenwipt.

Ajax kon naar plek vier stijgen, maar de Amsterdammers wisten niet te scoren in Heerenveen. Het werd 0-0, waardoor de ploeg van Oscar Garcia de play-offs moet spelen voor een Conference League-voorronde-ticket. Tot overmaat van ramp kunnen die duels door concerten van Harry Styles niet in de Johan Cruijff Arena gespeeld worden, maar moet er worden uitgeweken naar Volendam. Twente komt dus goed weg en mag de voorrondes Europa League in als nummer vier.

Handhaving

Onderin waren NAC en Heracles Almelo al zeker van degradatie. Twee ploegen vochten zondag om directe handhaving in de Eredivisie: FC Volendam en Telstar. De thuisploeg van Rick Kruys had een zege nodig om zich direct hand te haven, maar in een verhitte wedstrijd lukte dat niet. In het Kras Stadion werd het 1-2 door een rake penalty van doelman Ronald Koeman Jr., waardoor Telstar zich knap handhaaft. Volendam speelt komende week de finale van de play-offs om promotie/degradatie tegen Willem II.

