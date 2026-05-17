Ronald Koeman Jr heeft geschiedenis geschreven in de VriendenLoterij Eredivisie. Telstar kreeg een penalty in de slotfase van de degradatiekraker van FC Volendam - Telstar. Niet een veldspeler, maar doelman Koeman Jr nam de penalty en schoot de bal feilloos in de rechteronderhoek. Daarmee verzekerde hij zijn team van nog een jaar Eredivisie.

FC Volendam en Telstar speelden in de laatste speelronde een bloedstollende wedstrijd voor de play-offs om promotie degradatie. FC Volendam moest winnen om de play-offs te onlopen, Telstar had genoeg aan een gelijkspel. FC Volendam kwam vroeg op voorsprong, maar Telstar ging er met de zege vandoor. Dat gebeurde op zeer bijzondere wijze.

Bijzondere goal

Telstar kreeg bij een 1-1 stand een penalty in de 88e minuut en de man die achter de bal ging staan was bijzonder: namelijk Ronald Koeman Jr. De zoon van bondscoach Ronald Koeman staat bekend om zijn geweldige trap en liet dat ook maar eens zien. Koelbloedig schoot hij de bal snoeihard in de rechteronderhoek. Het moment was niet zonder risico, want met een 1-1 stand had het zomaar anders kunnen aflopen in de counter. Een nederlaag kon Telstar zich tenslotte niet veroorloven.

Maar hij schoot hem erin en liet het uitvak in Volendam ontploffen, net als het BUKO-Stadion van Telstar, waar veel supporters het duel aan het volgen waren. Met zijn benutte penalty verzekerde hij Telstar van nog een seizoen Eredivisie. De laatste keer dat een keeper scoorde in de Eredivisie was in 2015, toen Martin Hansen, doelman van ADO, scoorde tegen PSV.

