De Nederlandse scheidsrechtersbond heeft bekend gemaakt hoe veel foutieve beslissingen er afgelopen Eredivisie-seizoen zijn genomen. Het aantal ligt lager dan dat van het Eredivisie-jaar hiervoor.

Er zijn in het afgelopen seizoen in de Eredivisie ondanks de inzet van de videoscheidsrechter (VAR) 21 foute beslissingen genomen tijdens 306 wedstrijden. Dat heeft manager scheidsrechterszaken Raymond van Meenen vrijdag bekendgemaakt in Zeist. Een jaar eerder ging het om 26 gevallen.

Volgens Van Meenen gaat het bij die 21 gevallen om fouten waarbij de VAR bevoegd was om in te grijpen. Dat wil zeggen bij het wel of niet geven van een rode kaart, het toekennen van een strafschop, de geldigheid van een doelpunt en bij het verwisselen van personen door scheidsrechters. "Er werden in de maanden september en oktober te veel fouten gemaakt", stelde Van Meenen. "Daarna is het beter gegaan."

De VAR greep het afgelopen seizoen 105 keer in waarbij 84 keer een fout werd voorkomen op het hoogste niveau van het betaald voetbal in Nederland. De VAR werd in 2017 ingevoerd in het betaald voetbal. De bond maakt niet bekend om welke specifieke momenten het ging.

Strenger optreden

Scheidsrechters in het Nederlandse betaald voetbal moeten ook strenger optreden als spelers de arbitrage na beslissingen in het veld onheus bejegenen. "Dit soort dingen moet vaker met een gele kaart worden bestraft", zei manager scheidsrechterszaken Van Meenen in Zeist. "Dit zal voor komend seizoen een aandachtspunt worden in de Eredivisie."

De zogenoemde richtlijn met de titel 'Only the Captain' werd in de zomer van 2024 ingevoerd. Daarbij gold dat alleen de aanvoerders met scheidsrechters in discussie mogen gaan. "We zien dat aanvoerders hun rol pakken. En we zien dat scheidsrechters dit ook zien. Toch zien we nog steeds protesten van andere spelers die niet worden bestraft", stelde Van Meenen. "Als iemand hard komt aanrennen en wegwerpgebaren maakt, dan moet dat een gele kaart zijn. Anders creëer je geen draagvlak voor een dergelijke richtlijn."

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