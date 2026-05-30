De UEFA heeft voor de allerbelangrijke Champions League-wedstrijd Daniel Siebert aangewezen als scheidsrechter. De Duitse arbiter heeft zaterdagavond in de Puskás Aréna, in de Hongaarse hoofdstad Boedapest, de leiding bij het duel tussen Paris Saint-Germain en Arsenal. Dit weten we over de toparbiter.

De 41-jarige Siebert is geen onbekende op het hoogste niveau. De deeltijdleraar begon zijn scheidsrechtersloopbaan in 1998 en werd in 2007 door de Duitse voetbalbond (DFB) aangesteld als Bundesliga-scheidsrechter. Inmiddels behoort hij tot de eerste UEFA-categorie, een groep arbiters die door de Europese bond tot de top wordt gerekend.

In Boedepest wordt Siebert geassisteerd door landgenoten Jan Seidel en Rafael Foltyn als assistent-scheidsrechters en de Zwitser Sandro Schärer als vierde official. De Duitser Bastian Dankert werd aangesteld als videoscheidsrechter, geassisteerd door landgenoot Robert Schröder en de Spanjaard Carlos del Cerro Grande.

Niet onomstreden reputatie

Siebert staat bekend als een scheidsrechter die strak op de regels zit, iets wat hem niet altijd populair maakt. Zo kwam hij in het verleden in aanvaring met Neymar. Tijdens het Champions League-duel tussen PSG en Maccabi Haifa (1-3) gaf de Duitser de Braziliaan een gele kaart vanwege zijn manier van juichen. Neymar reageerde woedend en sprak op X van een 'totaal gebrek aan respect'.

Tijdens het WK 2022 in Qatar raakte Siebert óók in opspraak. Hij werd ervan beschuldigd bewust fysiek contact te hebben gemaakt met de Tunesische middenvelder Ellyes Skhiri bij een beslissende aanval van Australië, die mogelijk tegengehouden had kunnen worden door Skhiri. Het leidde uiteindelijk tot een doelpunt, dat was genoeg voor een 1-0 overwinning voor Australië.

PSG - Arsenal

De Champions League-finale beloofde spectaculair te worden en dat bleek al wel in de eerste paar minuten. Arsenal-aanvaller Kai Havertz opende al na een paar minuten de score met een keihard schot in de bovenhoek. Daarmee was de toon gezet.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover